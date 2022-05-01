Kırşehir'de tarihi Kalehöyük'de ki sahra topu Ramazan ayının sembolü oldu - Son Dakika

Kırşehir'de tarihi Kalehöyük'de ki sahra topu Ramazan ayının sembolü oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, şehir merkezinde yer alan tarihi Kalehöyük'te bulunan ve Ramazan Ayında sahur ve iftarda kullanıldığı düşünülen tarihi 'sahra topuı ' Ramazan Ayının da vatandaşlar arasında sembolü oldu.

Kırşehir'e Kurtuluş Savaşı döneminde Almanlar tarafından hediye edildiği sanılan ve Kalehöyük üzerinde yer alan kullanımı ise yapılmayan top arabası şehirde önemli sembollerden birisi olarak varlığını sürdürüyor. 2012 ve 2013 yıllarında höyüğün güney ve güney doğusunda yer alan plan karelerde yaklaşık 550 metre karelik alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilirken, bu çalışmalar sonucunda höyükte Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve Hellenistik dönem tabakalarının varlığı ortaya konuldu.

Sahra Topunun şehrin sembollerinden birisi olduğunu ifade eden Hüdai Bora, kendisinin çocukluk dönemlerinden itibaren sahra topu sesiyle oruca niyetlendiğini ve top sesiyle de orucunu açtığını söyledi. Murat Demir ise, Kırşehir'de sahra topu atımın bir gelenek olduğunu Ramazan Ayında da ezanla birlikte şehirde yaşayanların top sesi beklediğini aktarırken, Taner Soysal ise Kırşehir'e geldikten sonra gördüğü her Ramazan Ayında top sesi geleneğinin olduğunu belirtti.