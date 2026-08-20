Kırşehir’de iş yerlerinde Türkçe isim çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kırşehir’de iş yerlerinde Türkçe isim çalışması başlatıldı

Kırşehir’de iş yerlerinde Türkçe isim çalışması başlatıldı
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Kırşehir Kent Konseyi ile emekli öğretim görevlisi Mahmut Seyfeli, kentteki iş yerlerinin Türkçe isim kullanmasını teşvik etmek amacıyla çalışma başlattı. Türkçe isim kullanan esnafa teşekkür plaketi verilecek.

Kırşehir Kent Konseyi ile emekli öğretim görevlisi Mahmut Seyfeli'nin iş birliğinde, kentte faaliyet gösteren iş yerlerinin Türkçe isim kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Mahmut Seyfeli'nin 1976 yılında başlattığı halk edebiyatı, folklor ve etnografya çalışmalarının bir parçası olarak yürütülen çalışma kapsamında, Kırşehir'deki iş yerlerinin isimleri inceleniyor. Çalışmada; Türkçe isim kullanan esnafın belirlenmesi ve kendilerine teşekkür plaketi verilmesi planlanıyor. Seyfeli; Kırşehir'in Türk dili ve edebiyatının Anadolu'daki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kentin Türkçe eserlerin ortaya konulduğu önemli merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Kırşehir'in Aşık Paşa, Yunus Emre, Ahi Evran, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş Veli gibi Türk kültür ve düşünce tarihinin önemli isimlerinin yaşadığı bir coğrafya olduğunu vurgulayan Seyfeli; "Anadolu'da Aşık Paşa ile Türkçe edebiyatın başlangıç noktalarından biri Kırşehir'dir. Anadolu'da Türk dili ve edebiyatının ilk Türkçe eserlerini vermeleri bakımından Kırşehir önemli bir odak noktasıdır. Bu coğrafya, Türk kültürünün de önemli merkezlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde de önemli bir yere sahiptir" dedi.

Kırşehir'de Türkçeyi ve Türkçe isim kullanımını benimseyen esnafa teşekkür etmek istediklerini belirten Seyfeli; "Kırşehir'de Türkçe isim kullanan esnafımıza, Türkçeye verdikleri değer dolayısıyla teşekkür plaketi vermeyi arzu ediyoruz. Bu noktada Kırşehir Kent Konseyi ile ortak bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Çalışma kapsamında Kırşehir Belediyesi'nden 2026 yılının ilk 6 ayında açılan iş yerlerine ilişkin isim listeleri temin edilerek incelemelere başlandı. Listelerin değerlendirilmesinin ardından Türkçe isim kullanan işletmelerin belirlenmesi ve plaket takdimlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmayla Kırşehir'in tarihi ve kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olan Türkçenin günlük yaşamda ve ticari hayatta daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir’de iş yerlerinde Türkçe isim çalışması başlatıldı - Son Dakika

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