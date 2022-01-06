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Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor - Son Dakika

Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor

06.01.2022 11:18

Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyorKIRŞEHİR Kırşehir'in tarihi Ahi Çarşısında 30 yıldır terzilik yapan ve çarşıdaki 3 terzi kadından birisi olan 52 yaşındaki Emine Özbek mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor

KIRŞEHİR Kırşehir'in tarihi Ahi Çarşısında 30 yıldır terzilik yapan ve çarşıdaki 3 terzi kadından birisi olan 52 yaşındaki Emine Özbek mesleğini öğretecek çırak bulamıyor.

Küçük yaşlarda bir heves ile terzi olduğunu anlatan Özbek; "Mesleğime başlayalı 30 yıl oldu. Çıraklıktan yetişerek bu seviyeye ulaştım. Şimdi Ahi Çarşısının 3 kadın terzisinden bir tanesiyim. Çırak, kalfa, usta ve usta öğretici oldum" dedi. Mesleğinde yaklaşık 8 yıldır çırak yetiştiremediğini belirten Özbek; "Çırakları ilkokul bittikten sonra alıp yetiştiriyorduk ama şimdi lise öğrencilerini yetiştirme gibi bir şansımız yok. Çünkü onları bükemiyoruz. Şimdiki zaman gençleri zor işlere gelmiyor. Genç kızların gelecekleri için terzi olmaları onların hayatları için de önemli geleceğin altın mesleği olacak terzilik" diye konuştu.

Ahi Çarşısı döneminin AVM'si

Ahi Çarşısı Başkanı Ömer Gürler, çarşıya esnafı ilgisi kadar halkın ilgi gösterdiğini belirterek, "Geçmiş dönemde insanlar, bu günleri düşünerek çarşıyı bu günün alışveriş merkezi mantığı ile kurmuşlar" dedi. Çarşı bünyesinde farklı iş sektörlerinin olduğunu anlatan Gürler açıklamasında; "Bundan 50 yıl önce o zamanın ileri gelen esnafları tarafından kurulan bir çarşı Ahi Çarşısı. Çarşı, bu günün düşüncesi ile bir AVM mantığıyla kurulmuş. Çarşı bünyesinde 180 bağımsız bölüm var. 110 esnaf var. Çarşı içerisinde; ayakkabıcılık, konfeksiyonculuk, iç giyim mağazaları, perde, silah tamiri, berber, kadın-erkek terzileri, pikocu, muhasebeci, arzuhalci gibi birçok alanda esnaf var. Şehre gelen birisinin bu alandan ihtiyacını görerek çıkması mümkün" ifadelerini kullandı.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, asırlardır esnaf tarafından kullanılan ve yeni iş merkezlerinin faaliyete geçmesiyle de önemini yitirmeyen Ahi Çarşısı Ahi Evran Külliyesi alanında yer alıyor. Kırşehir'de cumhuriyet tarihinde yapılan çok katlı ilk modern alışveriş merkezinin özünü koruması ve şehirde bulunan insanların alışveriş noktasında da ilk tercihi arasında yer alması çarşıyı daha da önemli hale getiriyor.

Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor
Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor
Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor

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alışveriş, Kırşehir, Esnaf, Özbek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'in en yaşlı kadın terzisi çırak bulamıyor - Son Dakika


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