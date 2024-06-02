Kırşehir'in tarihi meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırşehir'in tarihi meydanı böyle görüntülendi

Kırşehir'deki tarihi alanlar, insanların uğrak yeri haline gelerek nefes aldıkları bir yer haline geldi. Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Külliyesi, tarihi çarşı ile birlikte dron ile 500 metre yükseklikten görüntülendi. Ahi Evran Külliyesi, Ahilik Müzesi ve Zanaatkarlar Çarşısı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Külliye alanı, kaldırım, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının ardından yeni bir görünüme kavuştu ve esnafların geç saatlere kadar iş yerlerini açık tutmasını sağladı. Kırşehir'deki tarihi meydan, Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Külliyesi, aynı zamanda gök bilim şenliklerine de ev sahipliği yapıyor.

02.06.2024 23:20
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Kırşehir'in tarihi meydanı böyle görüntülendi

Şehrin tarihi alanları insanların nefes aldığı yer haline geldi

KIRŞEHİR - Kırşehir tarihinde mihenk taşı olan Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Külliyesi insanların uğrak yeri haline gelirken, tarihi çarşı 500 metre yükseklikten dron ile görüntülendi.

Gündüzü ve gecesiyle Kırşehir'de insanların uğrak yeri haline gelen tarihi alanlar gün batımı ve gün doğumunda da güzel görüntüler oluşturuyor. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi; geçtiğimiz yıl yapılan Ahilik Müzesi'yle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 10 ay önce açılışı yapılan müze alanı yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Kaldırım, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarının ardından yepyeni bir görünüme kavuşan külliye alanı; Ahi Çarşısı, Ahi Külliyesi ve Zanaatçılar Çarşısı'nda bulunan esnafların da geç saatlere kadar iş yerlerini açık tutmasını sağladı. Külliye alanını insanların nefes almak için kullandığını söyleyen Çağlayan Bulduk; "Ahi Evran Külliyesi kurulduktan sonra insanların gün batımı ve gün doğumunda nefes aldıkları yer oldu" dedi.

Kırşehir'de, yaklaşık 800 yıllık ahilik geleneğinin yaşatılması için hayata geçirilen Ahi Evran Külliyesi içinde yer alan Zanaatkarlar Çarşısı'nda 32 meslek grubundan esnaf faaliyet gösteriyor. Şehrin meydanında yer alan Cacabey Medresesi ise Ahi Evran Üniversitesi girişimleriyle de gök bilim şenliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir'in tarihi meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika

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