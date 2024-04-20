Kitap Okuma Alışkanlığını Arttırmamız Gerekiyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kitap Okuma Alışkanlığını Arttırmamız Gerekiyor

Yazar Selcan Gür, yeni kitabı Plaza Sufisi'ni okuyucularına sunduğu söyleşide kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti. Gür, kitap okumanın insanı rahatlattığını, düşünmeye teşvik ettiğini ve anlamlı bir hayat yaşamayı seçmemiz gerektiğini vurguladı. Ayrıca sosyal medya kullanımının artmasıyla kitap okuma oranlarının düştüğünü belirterek, kitap okuma alışkanlığının artması gerektiğini söyledi.

20.04.2024 23:11  Güncelleme: 23:22
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"Kitap okuma alışkanlığını arttırmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Yazar Selcan Gür, Moderatör Mehmet Cemil eşliğinde yeni kitabı Plaza Sufisi'ni okuyucularına sundu. Söyleşi gerçekleştiren ikili kitap hakkında dinleyicilere bilgiler verdi. Yazar Gür ayrıca kitap okuma alışkanlığını edinmemiz gerektiğine dikkat çekti.

Yazar Selcan Gür'ün, kişisel gelişim, felsefe, psikoloji ve tasavvuf ile harmanlanan "Plaza Sufisi" adlı kitabını bir söyleşi ile dinleyicilerine tanıttı. Ayrıca Gür günümüzde sosyal medya kullanımının artmasıyla kitap okuma oranlarının düştüğünü belirtti. Kitap okumanın insanı rahatlattığını ve düzgün düşünmeye teşvik ettiğini belirten Gür insanın kendini tanıması ve bulması için kitap okumanın önemli olduğunu belirtti.

"Haz ve tüketim peşinde koşmak yerine anlamlı bir hayat yaşamayı seçmeliyiz"

Kitabı 3 yılda tamamladığını belirten Yazar Selcan Gür, "Bu kitabı yazma sürecim yaklaşık 3 yıl sürdü. Pandemi döneminde tasavvuf ile ilgili kitaplar okumaya başlamıştım. Pandemi döneminde hepimiz hayatımızı sorguladık. Hayatımızın ne kadar değerli olduğunu sorguladık. Günümüzde insanların bir mutsuzluk ve anlam krizi var. Depresyon oranları giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre geçmiş dönemde depresyona girme yaşı 29'lardayken şimdi 15 yaşlara kadar düştü. Depresyon oranları da tüm toplumlarda artmaya başladı. Bunun sebebi hem bir anlam krizi ve mutluluğu sürekli hazlar ve tüketim peşinde koşarak elde etme yanılgımız. Ben bu kitapta plaza ve sufi terimlerine yer vermemin amacı plaza günümüz insanını temsil ediyor. Metropollerde yaşayan betonlar arasına sıkışmış plaza insanını. Sufi de bildiğiniz gibi tasavvuf öğretisini temsil ediyor. Tasavvuf öğretisi günümüz insanına ne vadedebilir. Kitabımda Pozitif psikoloji ile tasavvuf öğretisinin buluştuğu yerler nelerdir, mutluluğu yanlış mı tarif ediyoruz, haz ve tüketim peşinde koşmak yerine anlamlı bir hayat yaşamayı önceliklersek bu bize neler kazandırır bu soruların cevaplarını aradık" dedi.

"Kitap okumayı arttırmamız gerekiyor"

Kitap okuma alışkanlığının artması gerektiğini belirten Yazar Gür, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek haset duygumuzu tetikliyor. Haset duygumuz tetiklenince depresyona girme eğilimimiz artıyor. Günümüzde çoğumuz sosyal medyada ve ekran karşısında videolar izleyerek vakit geçirdiğimiz için bu bizi olumsuz yönde etkiliyor, bencilliğimiz artıyor, gereksiz tüketime yönleniyoruz. Bu anlamda kitaplara daha çok ihtiyacımız var. Yine araştırmalar gösteriyor ki sosyal medya ile aramıza mesafe koyduğumuzda en azından zaman zaman ara verdiğimizde tekrardan olumlu duygularımız uyanıyor. Kendimizi bulmak ve iyi hissetmek konusunda bu çok etkili bir yöntem. Bu yüzden kitap okuma alışkanlığını edinmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

(FS-ZO-MFA-E)

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kitap Okuma Alışkanlığını Arttırmamız Gerekiyor - Son Dakika

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