Kız Kılıç Kalkan Ekibi Türkiye'de İlk Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kız Kılıç Kalkan Ekibi Türkiye'de İlk Oldu

Bursa'da Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üyesi olan kızlardan oluşan Kılıç Kalkan Ekibi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Bilecik'te hünerlerini sergiledi. Osmanlı kültüründen kalma 700 yıllık bir oyun olan kılıç kalkanı kadınlar sergiledi ve büyük bir alkış aldı. Ekip, Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı. Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı, kızların yaş gruplarının 12 ile 20 arasında değiştiğini belirterek, Türkiye'de ilk olan Kılıç Kalkan ekibini kurduklarını söyledi. Kılıç kalkan gösterileri, Osman Gazi'nin Bursa'yı kuşatmasında moral vermek amacıyla başlamıştır.

27.05.2024 20:44
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Kız Kılıç Kalkan Ekibi Türkiye'de ilk oldu

İlk il dışı hünerlerini Bilecik'te hünerlerini sergilediler

Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu;

"Türkiye'deki tek Kılıç Kalkan ekibini kurarak ilk Bilecik fetih yürüyüşünde gösteri sunma imkanı bulduk"

Grubun kolbaşısı Hüma Yılmaz;

"700 yılda erkeklerin yaptığı bir oyunu biz sergiledik"

BİLECİK - Osmanlı kültüründen kalma 700 yıllık oyun şimdi kızlardan oluşan ekiple Türkiye'de bir ilk olurken, bu ekip Bilecik'te hünerlerini sergilediler.

Bursa'da Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üyesi yaşları 12 ile 20 arasında değişen kızlardan oluşan Kılıç Kalkan Ekibi Türkiye'de ilk oldu. Ekip, ilk olarak Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ile şehrin fethinin 725'inci yılı etkinlikleri kapsamında kentte gösteri yaptı. Herkes tarafından takdirle karşılan Kız Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterileri büyük bir keyifle izlenirken, büyük alkış aldı.

"Türkiye'de ilk olan Kılıç Kalkan ekibini kurduk"

Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Akın Ahu, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Geçmişte Bursa'mızı simgeleyen sporlardan birisi de Bursa Kılıç Kalkan ekibidir. Bursa'mızda farklı kılıç kalkan örnekleri ve dernekleri vardır. Baktık ki bir mehterin bayanlarını yaptılar, farklı spor dallarının bayanlarını yaptılar biz de dedik ki Bursa'mızın kılıç kalkanının neden bir bayan takımı olmasın. Bursa'da bir ilk olarak dedik böyle bir şey yapalım. Çok şükür bu konuda ciddi bir başarı elde ettik. Kızlarımızın yaş grupları genelde 12 ila 20 arasında değişiyor. Bu gruptaki öğrenci kızlarımızla beraber Bursa'da ve Türkiye'de ilk olan Kılıç Kalkan ekibini kurarak ilk Bilecik fetih yürüyüşünde Şeyh Edebali yürüyüşünde burada sunma imkanı bulduk" dedi.

"700 yılda erkeklerin yaptığı bir oyun"

Grubun kolbaşısı Hüma Yılmaz ise, "Kılıç kalkan çok eğlenceli. 700 yılda erkeklerin yaptığı bir oyun. İlk kez biz kadınlar olarak sergiledik. Bence çok güzel ve çok eğlenceli oldu. Yani bu grupta yer olmak çok güzel, eğlenceli" dedi.

"Bizi görünce çok şaşırıyorlar ilk başta sonra kabulleniyorlar"

Grubun diğer bir üyesi Zeynep Sena Öntürk, gruptaki tüm kızların ayrıca okçu olduğunu anlatarak, "Kılıç kalkanda hocamız dedi böyle bir şey var katılalım mı? Tamam dedik bizde. Çok güzel ve eğlenceli oldu yani Zaten her Türk asker doğar onu da eklemek istiyorum. Bizi böyle görünce çok şaşırıyorlar ilk başta sonra kabulleniyorlar. Hoş oluyor yani hoşlarına da gidiyor izlemesi" dedi.

Öte yandan kılıç kalkan gösterileri Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi ilk defa Bursa'yı kuşatmasında Bizans askerlerinin moralini bozmak, hem de beklemekten sıkılan Osmanlı ordusu askerlerine moral vermek için, Bursa Kalesi dışında ikişerli, dörderli ve daha kalabalık gruplar halinde karşılıklı olarak oynamalarıyla başlarlar.

Kaynak: İHA

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