Kızılay Haftası Zonguldak'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kızılay Haftası Zonguldak'ta Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ta Kızılay Haftası, Kızılay Sokağı'nın açılmasıyla birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açılışta, Kızılay’ın 156 yıllık hizmetleri vurgulandı.

04.11.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay hafta etkinliklerle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ta Kızılay haftası kapsamına Kızılay binası önünde, 'Kızılay Sokağı' açıldı. Kızılay sokağının açılışına, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kızılay Genel Müdürü Alper Küçük, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, Afad Müdürü Ahmet Güngör, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Şeförler Odası Başkanı Osman Bahar ve davetliler katıldı.

Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Can, "156 yaşında olan Kızılay'ımızın, bugün açılış vesilesiyle Zonguldak'ta bulunuyoruz. Tüm yurtta bu coşkuyu yaşıyoruz. İyiliğin amiral gemisi kızılay, 156 yıldır devletimizin ve milletimizin hizmetinde en güzel görevleri yapmaya devam ediyor. Kızılay'ımız afetlerde devletimizin ve milletimizin yanında afet olmayan zamanlarda da sosyal yardımlarıyla en güzel şekilde devletimizin milletimizin yanında bulunuyor. Özellikle kan hizmetlerini en güzel şekilde yürütüyor. Büyün vatandaşlarımızın ve yöneticilerin verdikleri katkılar için teşekkür ediyoruz"dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri sokağı gezdi. Sokağın içerisinde çocukların yapmış olduğu çeşitli etkinlikler yer aldı. Kızılay tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Program son bölümünde Kızılay'a emek verenlere plaket verildi.

Kaynak: İHA

Kızılay Haftası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Zonguldak, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kızılay Haftası Zonguldak'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
21:15 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mardin’de isyan çağrısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
09:35 Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimleri uyarısı Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı
09:35 Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor Deprem gecesi oluşan 4 metrelik yarık ilçe halkının tüylerini ürpertiyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 23:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay Haftası Zonguldak'ta Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.