Kızılcahamam Belediye Tiyatrosunun oyunu, beğeni topladı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediye Tiyatrosunun oyunu, beğeni topladı

Kızılcahamam Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Elalem Ne Der?" isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Kızılcahamam Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Elalem Ne Der?" isimli oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonu'ndaki oyunun ilk gösterimini, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da izledi. Belediye Başkanı Süleyman Acar, kültür ve sanata belediye olarak destek verdiklerini söyledi. Acar, "Oyunu heyecanla ve keyifle seyrettik. Öğrencilerimizi ve tiyatro hocamızı tebrik ediyor, katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi. Oyun, 18 Aralık Cumartesi günü yeniden sanatseverlerle buluşacak.

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