Kızılcıklı Kadınları Dayanışma Örneği

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kızılcıklı Mahallesi'nin sakinleri, kadın muhtarın öncülüğünde başlatılan yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine destekte bulunuyor.

Kızılcıklı Mahallesi'ne 15 yıl önce taşınan Ülkü Celep, ev kadınlarına destek olmak ve dayanışmayı sağlamak için Kızılcıklı Kadınları Derneğini kurdu.

Bir süre bu derneğe başkanlık yapan Celep, daha sonra 2019 yılında mahalleye muhtar seçildi.

Celep'in, dernekteki kadınların yaptığı el işi ürünler, kıyafet, yiyecek ve içeceklerin satılması için haftanın bir günü muhtarlık bahçesinde stant kurulmasını sağlamasıyla elde edilen gelirin bir bölümünün hayır işlerinde kullanılmasına karar verildi.

Gün geçtikçe artan birlik ve beraberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlar yapan mahalleli, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı yardımların bir kısmını AFAD başta olmak üzere yardım kuruluşlarına gönderdi.

Şimdiye kadar topladıkları yardımlarla AFAD'a 460 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 55 bin lira bağış yapan vatandaşlar, mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine de el uzatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muhtarlık binasının bir bölümünü de ikinci el eşya ve kitaplar için ayıran Celep, burada vatandaşların bıraktığı ürünleri talep edenlere veriyor.

"Üniversitede okuyan öğrencilere burs veriyoruz"

Muhtar Ülkü Celep, AA muhabirine, önce çocuklara ve kadınlara yönelik "Hanımeli Pazarı"nı kurarak, kadınların kendi yaptıkları ürünleri satıp aile bütçelerine katkı sağlaması için yola çıktıklarını söyledi.

Muhtarlık bahçesinde kadınların kurdukları stantlara mahallelinin ilgi gösterdiğini anlatan Celep, "Bu 'Hanımeli Pazarı' adını verdiğimiz stantlar hepimiz için bir sosyal etkinlik oldu. Haftada bir gün buluşma yerimiz gibi oldu burası." dedi.

Celep, dernek üyesi kadınların elde ettiği gelirin bir kısmını da muhtarlığa bağışladığını belirterek, "Muhtarlıkta yardım kumbaramız var. Kızılcıklı Mahallesi sakinleri olarak komşularım bana güveniyor ve çok destek oluyor. Biriktirdiğimiz paralarla AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardımda bulunduk. AFAD'a 460 lira, TSKGV'ye ise 55 bin lira bağış yaptık." ifadesini kullandı.

Yardım kuruluşlarının yanında mahallede ihtiyacı olanlara da yardım ettiklerini dile getiren Celep, şunları kaydetti:

"Okullar yeni açıldığı için mahalledeki öğrencilerimize kırtasiye yardımı yaptık. Bazı öğrencilerimizin ulaşım kartlarını alıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilere burs veriyoruz. Mahallemizi de ihmal etmiyoruz, kendi aramızda da yardımlaşmayı sağlıyoruz. Bu dayanışma örneğini götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Çok olumlu mesajlar alıyoruz. Birinin ihtiyacı olduğunda ya da birisi yardım etmek istediğinde, yardım edeceği kimseyi bulamadığında ben aradaki köprüyü kuruyorum, onları buluşturuyorum. Böylelikle ihtiyacı olan mağdur olmuyor, yardım etmek isteyen de hedefe ulaşıyor."

Celep, bu yıl 16 ilk ve ortaokul öğrencisine 2'şer bin lira kırtasiye desteği verdiklerini, ayrıca muhtarlık binasında toplanan çok sayıda abaküs, çanta, dosya, kalem ve silgi gibi kırtasiye malzemelerini de ihtiyacı olanların gelip aldığını söyledi.

Liseye giden 4 öğrenciye aylık 400'er lira ulaşım desteği, 6 üniversite öğrencisine de aylık 1000'er lira burs verdiklerini dile getiren, Celep, mahallelinin destekleriyle bu sayıları artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kızılcıklı Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Nurdan Sarsılmaz, kadınların hem aile bütçesine katkı sağladığını hem de ihtiyacı olanlara yardımda bulunduğunu belirterek, "İhtiyacı olanlara, yardıma ihtiyacı olan çocuklara, gençlere, depremzedelere yardım ediyoruz. Vatandaşlar da bunları güzel karşılıyor." diye konuştu.