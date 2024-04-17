Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Gün Doğumunda Muhteşem Görüntüler

Erzincan'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Erzincan'da Girlevik Şelalesi'nde düzenlenen '48. Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Şelalenin bulunduğu bölgede kurulan stantlarda, Kemah tuzu, kesme kadayıf, bal ve peynir gibi birçok ürünün yanı sıra yöresel yemekler de tanıtıldı. Ayrıca etkinliklerde kentin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar da sergilendi. Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasında kentin kültürel mirasına sahip çıkılmasını vurgulayarak, Erzincan'ın yöresel yemeklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç ise etkinliklerin Erzincan'ın doğal ve tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçladığını ifade etti.