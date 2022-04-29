KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

29.04.2022 12:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kızılırmak kenarında inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nin bölgenin cazibe merkezlerinden olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kızılırmak kenarında inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nin bölgenin cazibe merkezlerinden olması bekleniyor.

Kızılırmak kenarında Kırıkkale Belediyesine ait 500 dönüm arazi üzerine yaklaşık 2 yıl önce inşasına başlanan Millet Bahçesi'nin haziranda tamamlanması planlanıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de inşa edilen Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçileri ağırlaması bekleniyor.

Millet Bahçesi'nde gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi birçok sosyal donatı yer alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AA muhabirine, Kırıkkale Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin en gözde millet bahçelerinden biri olacağını söyledi.

"Su oyunlarıyla ilgili aktiviteler olacak"

Kızılırmak kenarında, en güzel millet bahçelerinden birisinin Kırıkkale'ye yapıldığını belirten Saygılı, şöyle konuştu:

"Millet bahçesi çalışmaları 2020 yılı Kasım ayında başladı ve çok hızlı şekilde devam etti. İnşallah haziran ayında da tamamlanacak. Nasip olursa büyük bir açılışla millet bahçemizi halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tabii içerisinde çeşitli aktiviteler var ama bizim için en önemlisi Kızılırmak. Irmağın üzerinde iskelelerimiz var. Su oyunlarıyla ilgili aktiviteler olacak. Botanik bahçemiz, evcil hayvanlardan oluşan küçük hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları ve en önemlisi de vatandaşlarımızın rahatlıkla spor ve yürüyüş yapabilecekleri alanlarımız bulunacak. Yine millet kıraathanemiz var. Kısacası vatandaşlarımızın sabah erken saatlerden buraya gelerek geç saatlere kadar zaman geçirebilecekleri güzel bir mekan olacak."

Saygılı, bu güzel eserin Kırıkkale'ye kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçen diğer ilgililere teşekkür etti.

Millet Bahçesi'nden sadece Kırıkkalelilerin değil, Ankara'ya yakın olması dolayısıyla başkentli vatandaşların da faydalanabileceğini aktaran Saygılı, "Kırıkkale ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan bir kent. Bu kapsamda yolu buradan geçen bütün kardeşlerimizin buranın nimetlerinden faydalanacağını da ümit ediyoruz. Bu anlamda sadece Kırıkkale değil, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı
KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı
KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı
KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat KIRIKKALE - Kızılırmak kenarına inşa edilen Kırıkkale Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika


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