Kızlar Manastırı 2024'te 43 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kızlar Manastırı 2024'te 43 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kızlar Manastırı 2024\'te 43 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Trabzon'un Kızlar Manastırı, 2024'te 43 bin ziyaretçi ve 2 bin 495 etkinlik ile yoğun ilgi gördü.

13.01.2025 12:49
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 19. yüzyıldan kalan Kızlar Manastırı, 2024'te ağırladığı yerli ve yabancı ziyaretçilerinin yanı sıra çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor. 3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın birkaç kez onarıldığı, son şeklini ise 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor.

Kaya kilisesinde kitabelerde 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde restorasyon ve renovasyonu Eylül 2021'de tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra performans etkinlikleri, sanat galerileri, özel çekimler gibi çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yapıyor.

Fotoğraf sanatçılarının da ilgi gösterdiği manastır, 2024 yılında yıl 43 bin 792 ziyaretçiyi ağırlarken, 2 bin 495 özel etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

"Kızlar Manastırı Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Kızlar Manastırı'nın binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş, köklü medeniyete ev sahipliği yapmış Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kızlar Manastırı'nın 2018'de restorasyon ve renovasyonunun yapıldığını belirten Erdoğan, "Pandeminin araya girmesiyle pandemi sonrası ziyarete açılarak şu an ilimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok ziyaret ettikleri alanlardan birisi oldu." dedi.

Erdoğan, manastırın her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çekerek, "2024 yılı itibariyle Kızlar Manastırı ziyaretçi sayımız yaklaşık 43, 44 bin civarındadır. Bu eşsiz güzelliğe yerli ve yabancı turistlerimizin ilgisinin her yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kızlar Manastırı'ndaki restorasyonun titizlikle yapıldığını aktaran Erdoğan, "Burası gerek turistik ziyaretler, gerek sanatsal etkinlikler gerekse vatandaşların özel günlerini hatıralarına taşıdığı bir yer. Bu kapsamda Kızlar Manastırı şehrimizin turizm, kültür ve sanatına büyük bir zenginlik katmaktadır." diye konuştu.

-"Kızlar Manastırı'na ilginin daha da artacağını ümit ediyoruz"

Erdoğan, Kızlar Manastırı'nın Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali gibi büyük organizasyonlara da ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Festival kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosu bu tarihi mekanda tiyatro rüzgarı estirdi. Çok akustik bir yapısı var. Önümüzdeki yıllarda da Kızlar Manastırı'na ilginin daha da artacağını ümit ediyoruz." dedi.

Letonya'dan dünya turuna başlayan ve Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki Bruno Bulders ise kente şans eseri geldiğini, tavsiye üzerine de Kızlar Manastırı'nı ziyaret ettiğini ifade etti.

Bulders, Kızlar Manastırı'nı çok beğendiğini, Trabzon'u da çok sevdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kızlar Manastırı 2024'te 43 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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