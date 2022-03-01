Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi - Son Dakika
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Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi

01.03.2022 17:48

Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad'ın "Yansıma" adlı sergisi Kızlar Manastırı'nda ziyarete açıldı.

Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi

TRABZON - İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad'ın "Yansıma" adlı sergisi Kızlar Manastırı'nda ziyarete açıldı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina'nın Çocukları için özel üretilmiş eserler Trabzon'daki Kızlar Manastırı'nda sergilenmeye başlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan sergi 1-11 Mart tarihleri arasında ziyaretlerin beğenisine sunulurken, güncel sanat ile hazırlanan sergi İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad tarafından tasarlandı. Trabzon'un Boztepe yamacında şehre hakim bir yamaçta bulunan Kızlar Manastırı'nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşan sergi güncel sanatın evrensel diliyle tüm dünyaya sesini duyurmayı hedefliyor.

Sergiyi ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekliyoruz. Trabzon'un birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Günümüze kadar farklı kültür ve inançların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı ve varlığını devam ettirdiği kadim bir şehir. Hem Trabzon'da hem de Kızlar Manastırı'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın memnuniyetini duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi
Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi
Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi

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KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ

Kadınlar Derneği, Trabzon, Türk, İran, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi - Son Dakika


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