KKTC'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Nevruz Bayramı törenle kutlandı.

Tören Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu'nun yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye- Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Türkiye- Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir katıldı.

Ayrıca törende Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Azerbaycan milletvekilleri Vügar İsgenderov ile Nagif Hamzayev, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Orhan Erdem yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Bayramı'nda kendilerini yalnız bırakmadıkları için davetlilere teşekkür ederek, Kıbrıs Türklerinin sadece silahlı saldırılar değil aynı zamanda kültürel saldırılar karşısında da başarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bütün Türk dünyasının temsilcisi olduğunu söyleyen Tatar, "Çünkü biz de bir Türk devletiyiz." şeklinde konuştu.

Nevruz Bayramı töreninde Azerbaycanlı ses sanatçısı Nigar Rahimova sahne aldı ve dans gösterileri sunuldu.