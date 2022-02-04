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Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı Bergama'da bir parka verildi - Son Dakika

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı Bergama'da bir parka verildi

04.02.2022 12:25
Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı Bergama'da bir parka verildi

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı memleketi Bergama'daki bir parka verildi.

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı memleketi Bergama'daki bir parka verildi.

Bergama Kültür Merkezi'nde toplanan ilçe belediye meclisinde Maltepe Mahallesi Harmanyeri mevkisinde bulunan ve yeniden düzenlenen parka Hüsnü Şenlendirici isminin verilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, parka ismi verilen sanatçının ilçenin önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Bergama'mızı her ortamda ve katıldığı her programda tanıtan, Bergama adını dilinden hiç düşürmeyen hemşehrimiz Hüsnü Şenlendirici'nin adının parka verilmesi, bir vefa borcuydu" dedi.

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Hüsnü Şenlendirici, Maltepe Mahallesi, Bergama, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı Bergama'da bir parka verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin adı Bergama'da bir parka verildi - Son Dakika
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