Kocaeli’de 30 Ağustos coşkusu Poizi konseriyle taçlandı - Son Dakika
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Kocaeli’de 30 Ağustos coşkusu Poizi konseriyle taçlandı

Kocaeli’de 30 Ağustos coşkusu Poizi konseriyle taçlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İzmit'te sahne alan rap sanatçısı Poizi, binlerce müziksevere coşkulu anlar yaşattı.

Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, rap sanatçısı Poizi'nin konseriyle taçlandı. Alanı dolduran vatandaşlar Poizi'nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçı performansıyla yoğun alkış aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde Poizi sahneye çıktı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda binlerce kişiyle buluşan Poizi, gece boyunca alanı dolduran müzikseverlere coşkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar, konser süresince cep telefonu ışıklarıyla meydana renk kattı. Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Poizi'ye hayranları da şarkılara eşlik ederek karşılık verdi. Sanatçı, konserde "Sonbahar", "Perde", "Kimseler Duymasın" ve "Yapar mısın?" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile Kocaelispor futbolcusu Metin Altunbaş, Poizi'ye Kocaelispor forması hediye etti. Konser boyunca coşkusunu sürdüren kalabalık, alkışları ve cep telefonu ışıklarıyla geceye renk kattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli’de 30 Ağustos coşkusu Poizi konseriyle taçlandı - Son Dakika

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