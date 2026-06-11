Köklerden Yüzeye Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Köklerden Yüzeye Projesi Tamamlandı

Köklerden Yüzeye Projesi Tamamlandı
11.06.2026 14:59
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Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, OKA desteğiyle Köklerden Yüzeye Projesi'ni başarıyla tamamladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen "Köklerden Yüzeye Doğanın Renkli Dokunuşu Projesi" tamamlandı. Üç ay süren yoğun ve uygulamalı eğitimlerin ardından, programı başarıyla bitiren katılımcılar için sertifika töreni düzenlendi.

Proje kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Önal tarafından enstitü bünyesinde görev yapan el sanatları alanındaki öğretmen ve usta öğreticilere kapsamlı eğitimler verildi. Eğitim sürecinde; doğal boyama, mordanlama ve ekolojik baskı (ecoprint) teknikleri uygulamalı olarak ele alınarak, bilimsel yöntemlerle kurumsal üretim reçeteleri oluşturuldu.

Projenin kapanış ve sertifika törenine; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, Proje Danışmanı Prof. Dr. Adem Önal ve usta öğreticiler katıldı. Programı başarıyla tamamlayan 13 usta öğreticiye sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreninde uygulama atölyesi de gerçekleştirildi. Eğitim alan usta öğreticilerin eşliğinde düzenlenen atölyede keyifli anlar yaşandı. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, atölye tezgahının başına geçerek geleneksel batik uygulamasını bizzat deneyimledi.

"Anadoludakiler Projesi" ile Yöresel Ürünler Ekonomiye Kazandırılıyor

Projeye ilişkin açıklamada bulunan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, projenin önemine değinerek, "Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, geçmiş kültürümüzü geleceğe yenilikçi bir yaklaşımla taşımak üzere yürütülen Anadoludakiler Projesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın liderliğinde ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. 2026 yılında tüm Kalkınma Ajansları, bu proje kapsamında 'Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi' teması başlığında önemli çalışmalar yürütmektedir" dedi.

Bölgenin kültürel zenginliğine de dikkat çeken Genel Sekreter Mehlika Dicle, "Bölgemiz, Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterine kayıtlı bin 700 ürün arasında, 145 ürünle en fazla ürüne sahip bölge olma özelliği taşımaktadır. Elbette bu değerleri kayıt altına almak önemli ancak diğer yandan bu envantere kayıtlı başlıkların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden hayatın içinde kullanılması da bir o kadar önem taşımakta. Bu dönem uygulanan kök boya ve ekoprint baskı teknikleri projesi bu yüzden bizim için çok kıymetli" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Köklerden Yüzeye Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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