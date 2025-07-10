Koleksiyoncu Kürşad Özkaynar'ın Tarihi Reklamları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Koleksiyoncu Kürşad Özkaynar'ın Tarihi Reklamları

10.07.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özkaynar, 95 yıllık gazete ve dergi kupürlerinden koleksiyon oluşturup sergi açtı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Cumhuriyet Üniversitesi Veri Koordinatörü Kürşad Özkaynar, 95 yıllık gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden koleksiyon oluşturdu.

Eski gazete ve dergilerden kestiği 330 kupürü evinde biriktiren Özkaynar, Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sergi açtı.

Koleksiyoner Kürşad Özkaynar, AA muhabirine, pazarlama hocası olduğunu, akademide ise tüketici davranışları üzerine çalıştığını söyledi.

Yıllardır başka şehirlerde verdiği konferanslar sırasında sahaflar ve başka mekanları gezerken topladığı gazete ve dergi kupürlerinden koleksiyon oluşturduğunu anlatan Özkaynar, "Sayısı bitmiş veya azalmış dergi ile gazetelerin çöpe atıldığını ya da atılmak üzere olduğunu gördüm. Bunun üzerine bu çalışmaya başladım. Bunların içerisindeki bazı reklamlar dikkatimi çekti. Bunun üzerine arayışa başladım. Reklamları toparlarsam hem bu eserleri kurtarmış olurum hem de öğrencilerime gerçekler üzerinden ders veririm diye düşündüm. Türkiye'nin marka ve işletme tarihindeki toplumsal değişimi, sosyolojik süreçleri gösterebileceğimi düşündüm." diye konuştu.

"Bunları gün yüzüne çıkardığım için ayrıca mutluyum"

Özkaynar, sergide enteresan reklam kupürleri olduğuna dikkati çekti.

Sergideki kupürlerle ilgili bilgi veren Özkaynar, şunları kaydetti:

"Kendi şehrimizle ilgili en önemli olanı ise Nuri Demirağ'ı havacılık anlamında çok iyi biliriz. Onun 1950'lerde elektrikli süpürge, motosiklet gibi ürünlerin bayiliğini ve üretim denemeleri yaptığını görüyoruz. Onlarla ilgili reklamlar var. İlk renkli televizyonlara geçiş reklamları var. Bazı yerli otomobillerimizin Türkiye'deki üretimi ve lüks otomobillerle kıyaslanması mevcut. Bizim için çok önemli olan kozmetik tarihiyle ilgili Türkiye'de vuku bulduğunu gösteren reklamlar var. En önemlisi ise öğrencilerime anlattığım yerli ve millilik konusunda ASELSAN'ın 1919 ve 1923 kodlu yerli cep telefonu üretimiyle ilgili reklamlar var. Bunları gün yüzüne çıkardığım için ayrıca mutluyum."

Kürşad Özkaynar, sergide 160 eserin olduğunu belirterek, yer kısıtlı olduğu için bu kadarını getirdiğini dile getirdi.

Evdekilerle 330 reklam kupürünün olduğunu anlatan Özkaynar, "Aynı zamanda sahaflardan aldığım ve ayıklayamadığım çok fazla da eser var. 1930 ve 1936'lara ait birçok reklamımız var." dedi.

Özkaynar, koleksiyonun tüketiciler açısından yüzyıllardır birçok şeyin değişmediğinin de ispatlanması açısından önemine işaret ederek, "Erkeklerin çok bakım yapmadıkları düşünülüyor ama 1950'li yıllarda erkekler için özel bakım sütleri bile üretilmiş." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Koleksiyoncu Kürşad Özkaynar'ın Tarihi Reklamları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’e büyük sürpriz O şarkıyla büyük beğeni topladı Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt "İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
F1’de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull’daki 20 yıllık görevinden alındı F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
Passolig kaldırıldı mı Merak edilen soru açıklığa kavuştu Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
15:54
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
15:38
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
15:36
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler
CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
15:17
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
15:07
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
15:05
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 11:47:22. #7.13#
SON DAKİKA: Koleksiyoncu Kürşad Özkaynar'ın Tarihi Reklamları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.