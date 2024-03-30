Kolombiya'nın Jerico kasabası turistlerin gözdesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kolombiya'nın Jerico kasabası turistlerin gözdesi

Latin Amerika'da derinin ana vatanı kabul edilen Kolombiya'nın Jerico kasabası, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Jerico, ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'e 112 kilometre mesafede yer alıyor. Dünyaca ünlü geleneksel deri çanta, cüzdan ve kemerlerin üretildiği kasaba, Cumhuriyet Kongresi tarafından 20 Haziran 2021'de 'Ulusun Kültürel Mirası' ilan edildi. Jerico, gezginlerin de en çok tercih ettiği yer olarak gösteriliyor.

30.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:10
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Latin Amerika'da derinin ana vatanı kabul edilen Kolombiya'nın Jerico kasabası, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Jerico, ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'e 112 kilometre mesafede yer alıyor.

Dünyaca ünlü geleneksel deri çanta, cüzdan ve kemerlerin üretildiği kasaba, Cumhuriyet Kongresi tarafından 20 Haziran 2021'de "Ulusun Kültürel Mirası" ilan edildi.

Kuruluşundan bu yana ekonomik ve kültürel anlamda hatırı sayılır gelişme gösterdiği için "Güneybatının Atinası" şeklinde adlandırılan Jerico, gezginlerin de en çok tercih ettiği yer olarak gösteriliyor.

İspanyol sömürge döneminden kalma renkli kolonyal evleri ve grafiti çizimli duvarlarıyla ziyaretçilerin ilk anda dikkatini çeken kasaba, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla da nostaljik bir hava yansıtıyor.

Popülaritesini günden güne artıran Jerico, ülkenin inanç turizmine de ciddi katkı sağlıyor.

Başlıca ziyaret edilebilecek mekanlar

Las Nubes Tabiat Parkı, Botanik Bahçesi, Dini Sanatlar Müzesi, Mercedes Katedrali, San Francisco Kilisesi, Santa Laura'nın Evi, Mirador (manzara) ve kahve tarlaları, kasabada en çok ziyaret edilen mekanlar olarak dikkati çekiyor.

Jerico kentinin panoramik manzarasını keşfetmek isteyenler, 15 dakikalık yokuşu çıkarak "Kurtarıcı İsa" heykelinin bulunduğu tepeye tırmanıyor.

Burada bir süre dinlenen ziyaretçiler, hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Antioquialılar ve bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Azize Santa Laura Montoya'nın müze evine gidenler ise kasabanın hikayesine tanık oluyor.

Jerico Arkeolojik Müzesi'nde, Kristof Kolomb öncesi ortaya çıkarılan tarihi eserler sergileniyor.

Jerico'nun ilk sahiplerinin "Catia" ve "Caramanta" yerlileri olduğu tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü Kolombiya kahvesi

Jerico gezisini tamamlayan yerli ve yabancı turistler, kasabanın tarihi meydanında sergilenen dünyaca ünlü Kolombiya kahvesinin tadına bakmadan gitmiyor.

Biyolojik ve doğal güzellik açısından zengin olan kasaba, katılımcılara yürüyüş parkurları ve kahve çiftliklerini görme imkanı da veriyor.

"Ziyaretçilerimize huzur ve sakinlik vadediyoruz"

Jerico kasabasının turizm temsilcisi Dario Arenas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırladıklarını belirtti.

Kasabayı en güzel şekilde temsil etmeye çalıştıklarını aktaran Arenas, "Buraya gelenler, deri ürünlerimize hayran kalıyor, kasabamızın görünümü, merkez bankası tarafından madeni paraya basıldı. Ziyaretçilerimize huzur ve sakinlik vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Deri çantaların hikayesi 100 yıl öncesine dayanıyor"

Jerico'nun en sevilen aksesuarları, el yapımı deri çanta ve cüzdanları burada üretildikten sonra dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Deri ürünleri üreticisi Victor Uruguena ise kasabanın aslında kahve çiftlikleri ve lezzetli avokadolarıyla meşhur olduğunu ancak zamanla bunun değiştiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır geleneksel deri çanta ve cüzdan ürettiklerini anlatan Uruguena, "Deri çantaların hikayesi 100 yıl öncesine dayanıyor. Kahve tüccarları ürünlerini sattıktan sonra paralarını muhafaza etmek için sağlam çantalara ihtiyaç duydu. Tüccarlar, bu deri çantalarla ülkenin dört bir yanını dolaştı ve kalite zamanla ülkenin her bir yanında duyuldu." diye konuştu.

Uruguena, sıra dışı şekillerde deri çanta ürettiklerini ve dünyanın birçok yerine bunları ihraç ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Latin Amerika, Kolombiya, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'nın Jerico kasabası turistlerin gözdesi - Son Dakika

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