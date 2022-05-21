Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu - Son Dakika
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Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu

21.05.2022 14:07

Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde sahne alan Kolpa, verdiği konserle gençlere unutamayacakları bir gecede yaşattı.

Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu

YALOVA - Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde sahne alan Kolpa, verdiği konserle gençlere unutamayacakları bir gecede yaşattı.

20-21-22 mayıs tarihlerinde düzenlenen festival Osmangazi Köprünün bir ayağının bulunduğu Hersek Sahili'nde başladı. Gündüz plaj futbolu turnuvasının yapıldığı festivalde akşam ise konser etkinliği gerçekleştirildi. Festivalin ilk gün konuğu olan ünlü rock grubu Kolpa, birbirinden güzel şarkılarnı bu kez Yalovalılar için seslendirdi. Konseri izlemeye Altınovalıların yanı sıra çevre ilçe ve illerden konuklar akın etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Kolpa grubuna konserde çiçek takdim etti. Oral, Kolpa solisti Barış Yurtçu'ya doğa pasaportu da verdi.

Gecede kısa bir konuşma yapan Başkan Oral, Gençlik Haftasını kutlayarak, "Bu yaz burada etkinliklerimiz sürekli olacak. Hep beraber buradaki denizimizin, güzelliklerimizin tadını çıkaracağız. Bu yaz hafta sonları sürekli burada olacağız. Gençlik Haftası'nı 3 gün boyunca gündüzleri spor akşamları ise konserlerle inşallah kutlayacağız" dedi.

Öte yandan festivalde plaj futbolu turnuvasını Hersek Spor kazandı. Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı, etkinliklere katılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Festivalde bu akşam Zakkum, yarın ise Kurtalan Ekspres konserleri gerçekleşecek. Konserler saat 21.00'da başlayacak.

Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu
Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu
Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu
Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu - Son Dakika


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