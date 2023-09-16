Komedyen Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı "Kolpaçino" serisinin dördüncü filminin çekimleri devam ediyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği "Kolpaçino 4", Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür karakterinin eski dostlarıyla hesaplaşmasını beyazperdeye taşıyacak. Son filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer aldı.
Şarkıları ve şovlarıyla sanat dünyasına damga vuran İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç filmde kendilerini canlandırdı.
İlk üç filmde yer alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün de kadrosunda olduğu "Kolpaçino 4"ün kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kolpaçino 4'ün kadrosunda sürpriz isimler: Tatlıses, Erbil, Kurtoğlu ve Ortaç da filmde - Son Dakika