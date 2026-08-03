Konuralp Antik Kentte restorasyon öncesi son hazırlıklar

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz Bölgesinin önemli tarihi değerlerinden Konuralp Antik Kenti'nde 6 yıldır devam eden Antik Tiyatro kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon öncesi son düzenlemeler ekipler tarafından dikkatle yapılıyor.

Düzce'nin tarihi ve kültürel mirasının en önemli yapılarından biri olan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda yürütülen kazı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 6 yıldır büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, restorasyon öncesindeki son hazırlıklar devam ediyor.

Konuralp Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli sahada görev alarak son rötuşları titizlikle gerçekleştiriyor. Antik tiyatronun restorasyon sürecine hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.