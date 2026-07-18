Konuralp 'te restorasyon öncesi son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika
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Konuralp 'te restorasyon öncesi son hazırlıklar yapılıyor

Konuralp \'te restorasyon öncesi son hazırlıklar yapılıyor
18.07.2026 13:19  Güncelleme: 13:20
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Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu'nda 6 yıldır süren kazı çalışmaları tamamlanmak üzere. Restorasyon öncesi son düzenlemeler titizlikle yürütülüyor. Bölgenin turizm ve kültürel değerine katkı sağlaması bekleniyor.

Düzce'nin önemli tarihi değerlerinden Konuralp Antik Kenti'nde yaklaşık 6 yıldır devam eden Antik Tiyatro kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon öncesi son düzenlemeler ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Düzce'nin tarihi ve kültürel mirasının en önemli yapılarından biri olan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda yürütülen kazı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık 6 yıldır büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, restorasyon öncesindeki son hazırlıklar devam ediyor.

Konuralp Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, Düzce Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Mezarlıklar Müdürlüğü personeli de sahada görev alarak son rötuşları titizlikle gerçekleştiriyor. Antik tiyatronun restorasyon sürecine hazırlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Konuralp'in binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkaran kazı ve düzenleme çalışmalarında emeği bulunan tüm ekiplerin özverili çalışmaları takdir toplarken, bölgenin turizm ve kültürel değerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Konuralp, Turizm, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konuralp 'te restorasyon öncesi son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika

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