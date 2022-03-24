"Konya'da Asırlık Bir Çınar 3" kitabı tanıtıldı - Son Dakika

Yazar Saime Yardımcı, kaleme aldığı " Konya'da Asırlık Bir Çınar" kitabının 3'üncü cildini tanıttı.

Yardımcı, Konya Yazma Eserler Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım toplantısında, kitabında yer alan ailelerin, Konya'nın kültürüne sahip eğitim ile ekonomik, kültürel ve siyasi hayata katkı sağlayan değerli aileler olduğunu söyledi.

Eserin, kaleme aldığı birinci ve ikinci ciltlerinin devamı olduğunu dile getiren Yardımcı, her kitap için 5 yıl emek verdiğini anlattı.

Yazar Mehmet Ali Uz ise kitabın Konya Ansiklopedisi için önemli bir kaynak olacağına dikkati çekti.

Yardımcı'nın kaleme aldığı "Konya'da Asırlık Bir Çınar" kitabının üçüncü cildinin editörlüğünü yapan tarihçi-yazar Prof. Dr. Caner Arabacı da kitapta bilim insanı, siyasetçi ve başarılı iş insanı çıkaran ailelerin kayda geçirilmesinin anlamlı olduğunu vurguladı.