Yerlikaya, "Bir anlık dalgınlıkla cebimden düşürdüm. Yapılan anonsla haberdar olduğum altınları teslim aldım. Küpeleri bulan Ayşe İçöz kardeşime ve zabıta ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Zabıta, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Konya'da bir kişi yolda bulduğu altın küpeleri zabıtalara ulaştırdı - Son Dakika

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