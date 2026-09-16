Konya'da Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Konya'da öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Meram Dutlu Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan 500 öğrenci, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları balon ve uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in dinmeyen bir yürek sızısı olduğunu, orada canı yanan bir çocuk veya yaşlının acısını içlerinde hissettiklerini söyledi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de insanlık tarihinin en acı katliamlarından birinin Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde, hiçbir hukuk ve insani değerle bağdaşmayacak şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Ecdat tarafından asırlarca huzur ve barış içerisinde yönetilen toprakların, bugün acının ve gözyaşının yurt tuttuğu yerler olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır Gazze merkezli yapılan katliamlarda, birçoğu bebek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 74 bin kardeşimiz şehit edildi. Yeryüzündeki her çocuk gibi Gazze'deki yavrularımızın da en doğal hakkı oyun oynamak ve mutlu olmaktır. Onların bu hakkını ellerinden alan terör devleti İsrail'e ve bu acıya göz yuman herkese bugün Konya'mızdan adalet ve merhamet yüklü bir mesaj gidecektir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de temel felsefesine uygun olarak düzenlenen bu etkinlik, çocuklarımızın kalpleri kadar temiz bir geleceğin işareti olacaktır."