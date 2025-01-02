Konya'da Şivlilik Geleneği Coşkuyla Kutlandı

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Sabah erkenden sokağa çıkan çocuklar "Şivlilik" diyerek hediyeleri topladı

KONYA - Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Sokağa çıkan çocuklar ellerinde poşetlerle, 'Şivlilik' diyerek kapı kapı dolaşıp hediyeleri topladı.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan 'Şivlilik' geleneğinin hazırlıkları günler öncesinden başlarken, vatandaşlar çocuklar için çeşitli atıştırmalıkları evlerinde ve iş yerlerinde hazır etti. Sabah saatlerinde sokağa çıkan çocuklar da kapı kapı dolaşarak 'Şivlilik' topladı. Bazı anne babalar da çocukları ile birlikte geleneği yaşatmak için şivlilik topladı.

Şivlilikte çocuklara şeker dağıttıklarını ifade eden Yahya Özkan Balcıoğlu, "Çocuklar geldiklerinde şeker dağıtıyoruz. Çocukları sevindiriyoruz" dedi. Şivlilik dağıtan İbrahim Koçak ise, "Şivlilik için buradayız. Normalde çocuklar üst katlara gelerek kapıları çalardı. Bu sene aşağıda çocuklara şekerleri kendimiz verelim dedik" diye konuştu.

Çocuklar ise Şivlilik geleneği sürdürdükleri için çok mutlu oldukları ifade ederek şeker topladıklarını söyledi.