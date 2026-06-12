Konya'da Sultanlar Türbesi'nde Saygı Nöbeti - Son Dakika
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Konya'da Sultanlar Türbesi'nde Saygı Nöbeti

Konya\'da Sultanlar Türbesi\'nde Saygı Nöbeti
12.06.2026 16:18
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Alaaddin Camii'nde her Cuma düzenlenen saygı nöbeti, jandarma tarafından gerçekleştiriliyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da bulunan Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi'nde her cuma namazı sonrasında saygı nöbeti gerçekleştiriliyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'daki 800 yıllık tarihi Alaaddin Camisi'nin avlusunda, 2020 yılından beri cuma günleri "Sultanlar Türbesi Saygı Nöbeti" gerçekleştiriliyor. Her hafta cuma namazından sonra jandarma personeli tarafından dönemin aslına uygun kıyafet ve teçhizatı ile nöbet değişimi yapılıyor. Nöbet değişiminin ardından ferman okunarak sancak açılıyor. Vatandaşlar ise nöbet değişiminde bulunan askerleri yoğun ilgi ile izliyor. Nöbet değişiminin ardından ferman okunarak sancak açılıyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından nöbet değişimi tamamlanıyor.

Töreni izleyen vatandaşlar da geçmişi tanımak ve hatırlamak için bu uygulamaların devam etmesini diledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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