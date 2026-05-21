Konya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

21.05.2026 18:45  Güncelleme: 18:54
Konya’da bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, 'Bir Sofrada Miras' temasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında Mevlana Müzesi’nde dua edildi, Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde tuz alma merasimi yapıldı. Programda konuşan yetkililer, Konya mutfağının Türk mutfağındaki önemine ve coğrafi işaretli ürünlerle gastronomi dünyasındaki yerine vurgu yaptı.

İlk olarak Mevlana Müzesi'nde dua edilmesiyle başlayan program Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesi'nde tuz alma merasimiyle devam etti. Konya Valiliği himayelerinde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde program düzenlendi. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Türk Mutfağı Haftası'nın Konya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, Konya mutfağının, Türk mutfağında geniş bir yer kapladığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki 'Bir Sofrada Miras' teması son derece önemlidir. Konya'mız bu mirasın en güçlü temsilcisi olan şehirlerin başındadır. Selçuklu Darülmülkü olan şehrimiz, asırlar boyunca ilmin, irfanın, sanatın ve ticaretin merkezi olduğu gibi aynı zamanda zengin mutfak kültürüyle Anadolu'nun en müstasna şehirlerinden bir olmuştur" dedi.

Konya'nın hem fiziki hem de sosyal olarak geliştiğini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, şehrin her köşesinde ayrı bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Konya'nın sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerle gastronomi dünyasında seçkin bir yere sahip olduğunu kaydeden Vali Akın, "Tescilli lezzetlerimizin sayısındaki artış, bu kadim mirasın korunarak yarınlara aktarılması noktasındaki kararlılığımızın en somut göstergesidir. Her yıl üzerine koyarak, içerik ve nitelik bakımından daha da zenginleştirdiğimiz etkinliklerimizin çeşitliliği, bu yıl da organizasyonun küresel vizyonuna yakışır bir seviyeye ulaştığını kanıtlamaktadır. Atölye çalışmalarından yarışmalara, ikramlardan kültürel programlara kadar uzanan bu geniş yelpaze, Konya mutfağının yaşayan ve sürekli yenilenen canlı bir miras olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

