Konya'da Türk Mutfağı Haftası Festivalleri Başladı
Konya'da Türk Mutfağı Haftası Festivalleri Başladı

21.05.2026 17:55
Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Gülbang duasıyla başlandı. Vali Akın, kültürü yaşatacaklarını belirtti.

Konya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Mevlevi geleneğindeki Gülbang duasıyla başladı.

Mevlana Müzesi'nde semazenler tarafından Gülbang duası yapıldıktan sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğrencisi ve aşçısı olarak bilinen Ateşbaz-ı Veli'nin türbesinde "Tuz alma merasimi" gerçekleştirildi.

Ardından Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde Türk Mutfağı Haftası kutlama programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'nın köklü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Akın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mutfağımızın uluslararası alanda hak ettiği değere kavuşması için yürütülen vizyoner çalışmalar, bugün kültür diplomasimizin en kıymetli sütunlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdire şayan himayeleriyle küresel bir markaya dönüşen Türk Mutfağı Haftası, sadece bir yemek kültürü buluşması değil, toprağa, emeğe, geleneğe ve geleceğe sahip çıkma iradesidir. Konya'mız bu büyük iradenin tarihsel ve kültürel olarak en güçlü kaynaklarından biridir. Zira insanlığın ilk yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük'te ilk buğdayın toprakla buluştuğu ve tarım toplumunun temellerinin atıldığı andan itibaren bu coğrafya bereketin ve mutfak kültürünün merkezi olmuştur." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya'nın bereketli sofrasını tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün, 2022 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında bir aradayız. Bu güzel buluşmanın şehrimiz, ülkemiz, kültür ve gastronomi mirasımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türk mutfağına yemeklerin dışında aslında bir medeniyet hafızası olarak bakmak gerekir. Bizim medeniyetimizde mutfak milletimizin karakteridir. Ailenin, komşuluğun, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin sofraya yansıyan halidir."

Programda Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan da birer konuşma yaptı.

Programlara Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ile Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA

