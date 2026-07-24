Korkuteli'nde trafo duvarları sanata dönüşüyor - Son Dakika
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Korkuteli'nde trafo duvarları sanata dönüşüyor

24.07.2026 11:12
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, belediye tarafından başlatılan projeyle 6 trafo merkezinin duvarları, mahallelerin kültürel kimliğini yansıtan grafiti çalışmalarıyla süsleniyor. İlk uygulamada Şehitler Parkı'ndaki trafoya Atatürk ve Türk bayrağı teması işlendi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kent estetiğini güçlendirmek amacıyla trafo duvarları grafiti çalışmasıyla sanat eserine dönüştürülüyor.

Korkuteli Belediyesince yürütülen proje kapsamında, ilçe genelinde belirlenen 6 trafo merkezi, mahallelerin kültürel değerlerini ve kimliğini yansıtan grafiti çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor.

Aşağıpazar Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nda bulunan trafo merkezinde başlayan çalışmada, duvara Atatürk ve Türk bayrağı teması işlenerek parkın taşıdığı anlama uygun bir tasarım yapıldı.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, gazetecilere, ilçeyi daha estetik, renkli ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Beton yüzeyleri sanatsal dokunuşlarla kent yaşamının bir parçası haline getirdiklerini belirten Caran, "Her mahallemiz için o bölgenin ruhunu yansıtan özel tasarımlar hazırlıyoruz. İlk uygulamamızı Atatürk ve Türk bayrağı temasıyla Şehitler Parkı'nda başlattık. Diğer noktalarda ise başta Yörük kültürü olmak üzere ilçemizin kültürel değerlerini ve ortak hafızasını yansıtan farklı temalara yer vereceğiz." dedi.

Proje kapsamında etaplar halinde 6 trafo binasının farklı konseptlerle görsel düzenlemeye tabi tutulacağını ifade eden Caran, çalışmalar tamamlandığında hem görsel kirliliğin azaltılacağını hem de ilçenin sokaklarının kültürel kimliğini yansıtan sanat eserleriyle buluşacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Korkuteli'nde trafo duvarları sanata dönüşüyor - Son Dakika

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