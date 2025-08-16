Köse\'de Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Salon

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde belediye başkanlığına ait sosyal tesis, evlenecek çiftlere ücretsiz hizmet veriyor.

İlçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde 3 yıl önce yapılan Alparslan Türkeş Sosyal Tesisi, düğün ve kına gecesi için salon arayışındaki çiftlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Ücretsiz hizmet veren salondan faydalanmak isteyenler, belediye başkanlığı ile iletişime geçerek kayıt oluşturup ücretsiz salon hizmetinden faydalanabiliyor.

Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, AA muhabirine, bu uygulamayla evleneceklere yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıllık sürede 500 çiftin salondan yararlandığını dile getiren Kesler, "Çiftlerin ekonomilerine katkıda bulunmak istedik. Bugün büyük şehirlerde düğün salonu ücretleri çok pahalı. Biz bu hizmeti ücretsiz ve gençlerimize mutluluklar dileyerek gençlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için sunduk." diye konuştu.

Sağladıkları destekten olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Kesler, uygulamadan yararlanan evli çiftlere mutluluklar diledi.

"Büyük bir külfetin altından kalkıyoruz"

Evlilik tarihlerini belirledikten sonra belediyeye başvuran Furkan ve Zeynep Aygün çifti de ücretsiz salondan yararlandı.

Dünyaevine giren çift, kına gecesi organizasyonunu da aynı salonda ücretsiz gerçekleştirdi.

Uygulamayı hayata geçiren belediye yetkililerine teşekkür eden Furkan Aygün, "Belediyemiz tarafından yapılan düğün salonu ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Büyük bir külfetin altından kalkıyoruz. Düğün salonuna vereceğimiz masrafı başka yerlerde harcayabiliyoruz." diye konuştu.

Aygün, uygulamadan yararlanan arkadaşlarının da olduğunu ifade ederek "Şu anda düğün ve kına için salonların maliyetleri belli. Buranın ücretsiz olması evlilik yolunda teşvik ediyor. Herkes bu konuda çok mutlu." dedi.