Kosova Başbakanı Albin Kurti, İzmir'de Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İzmir'de Hemşehrileriyle Buluştu

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İzmir\'de Hemşehrileriyle Buluştu

Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, İzmir Ticaret Odasında göçmen hemşehrileriyle bir araya geldi. Kurti, İzmir'deki hemşehrilerine teşekkür ederek, Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca, yatırım çağrısında bulunan Kurti'ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da destek verdi ve önümüzdeki günlerde iş dünyasının temsilcileriyle birlikte Kosova'ya ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

05.07.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, İzmir Ticaret Odasında hemşehrileriyle bir araya geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Kurti, farklı tarihlerde ülkelerinden göç ederek İzmir'e yerleşen hemşehrileriyle İzmir Ticaret Odasında buluştu.

Kurti, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de bulunmaktan ve hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek "Siz vatanınızın dışındasınız fakat ulusun içindesiniz. Burada sizin vatanınız için yaptığınız bütün çalışmaları çok iyi biliyoruz ve teşekkür ediyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Kurti, "Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında inanılmaz ve çok güzel ilişkiler var. Sadece iki ülke arasında değil, aileler arasında da ilişkiler olduğu için bu, bizi daha da güçlendiriyor. Bağlantılar çok yüksek seviyede yaşanmakta." diye konuştu.

Ülkesine yatırım çağrısında bulunan Kurti, "Ben biliyorum siz desteğiniz her zaman yaptınız. Savaştan önce, sonra ve bağımsızlıktan sonra halen bu desteğinizi sürdürüyorsunuz. Kosova Başbakanı olarak size ben garanti olacağım, gelip yatırım yaptığınızda. Bu yatırımlar sadece Kosova için değil; siz ve ülkeniz de kazanır. Bundan dolayı ben size Başbakan olarak garanti veriyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Kurti'nin öncesinde belediyeyi ziyaret ettiğini; görüşmeleri sonrasında kendisini gönüllü iyi niyet elçisi ilan ettiğini söyledi.

İzmir'in Balkanlar'dan Türkiye'ye göçen pek çok yurttaşa ev sahipliği yaptığını anlatan Tugay, "Biz İzmir'de Balkan Türkleriyle iç içe yaşadık. O nedenledir ki Balkan ülkeleriyle ilgili kötü haberleri geldiğinde yürekten üzüldük ama iyi haberleri geldiğinde de çok sevindik. 16 yıl önce Kosova'nın bağımsız bir ülke olması ve orada kendi ayakları üzerinde duran yeni Balkan ülkeleri oluştuğunda da bizim için aslında yeni bir dönem başladı." dedi.

Kosova'nın yüzölçümü ve nüfus olarak küçük bir ülke olduğunu belirten Tugay, "Onuruyla, sahip olduğu değerlerle kocaman yüreği olan bir ülke diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova ile dostluğun sadece kültürel ve sosyal olarak kalmaması gerektiğini ve ekonomik olarak da karşılık verilmesin önemini vurgulayan Tugay, "O nedenle Sayın Başbakan'ın yatırım yapın, gelin ziyaret edin, görün çağrısına ben yürekten evet diyorum ve önümüzdeki günlerde İzmir'in Belediye Başkanı olarak muhatap olabileceğimiz tüm iş dünyasındaki temsilcilerle birlikte oraya gideceğimize dair kendisine söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kosova Cumhuriyeti, Cemil Tugay, Türkiye, Göçmen, Kosova, İzmir, Kültür, Dış Politika, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kosova Başbakanı Albin Kurti, İzmir'de Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim ABD Başkanı Biden: Seçim yarışından çekilmeyeceğim
22:41 İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi İstanbul ve Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
23:53 Menajeri doğruladı Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş’a geliyor Menajeri doğruladı! Okay Yokuşlu, EURO 2024 sonrası Beşiktaş'a geliyor
23:03 UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin’de bozkurt işaretiyle karşılandı UEFA tarafından 2 maç ceza verilen Merih Demiral, Berlin'de bozkurt işaretiyle karşılandı
22:38 Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi Sosyal medya fenomeni Enes Batur trafik kazası geçirdi
22:33 Mehmet Büyükekşi’nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak Mehmet Büyükekşi'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 00:39:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova Başbakanı Albin Kurti, İzmir'de Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement