Kosova\'da Geleneksel Aşure Etkinliği

Kosova'da Osmanlı döneminden kalma tarihi tekkede Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure kazanları kaynatıldı.

Kosova'nın tarihi ve kültürel başkentlerinden Prizren'de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Halveti Tekkesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure kazanları kaynatıldı. Prizren'in kalbinde, asırlardır ayakta duran Halveti Tekkesi'nde gerçekleşen aşure etkinliği, sadece bir tatlı paylaşımı değil; aynı zamanda barış, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kabul ediliyor. Tekke yetkilileri, bu geleneğin sadece bir mutfak kültürü değil, aynı zamanda güçlü bir manevi ve toplumsal mesaj taşıdığını vurguladı.

Aşure duası ile ikram başladı

Sabah saatlerinden itibaren tekke avlusunda hazırlıklar başlarken, büyük kazanlarda kaynatılan aşureler, dualar ve niyazların ardından gelen ziyaretçilere ikram edildi.

Halveti Tekkesi, Osmanlı'dan günümüze ulaşan mimarisi ve maneviyat yüklü ortamıyla bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. - PRİZREN