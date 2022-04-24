Kosova Türkleri Milli Bayramı Edirne'de kutlandı - Son Dakika

Kosova Türkleri Milli Bayramı, Trakya Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, İstiklal Marşı ve Kosova Milli Marşının okunmasıyla başladı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da, Balkanlar'da Türk bayrağını dalgalandıran Türk nüfusunun olduğunu söyledi.

Türk nüfusuna sahip çıkan Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Damka, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, bütün bakanlar, bütün devlet kurumları sizin yanınızda ve yanınızda olmaya devam edecektir." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitede 79 ülkeden 5 bin 200 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Öğrencilerin 4 bin 800'ünün Balkanlı öğrenci olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "500 Kosovalı öğrencimiz var. Bugüne kadar da 500 mezun vermişiz. Kosovalı bir öğrenci Trakya Üniversitesinde okumak istiyorsa asla yerimiz yok demeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan Gece Yolcuları müzik grubu, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Grubun solisti Edis İlhan, Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Trakya Üniversitesi, içinden doğduğumuz ve grup kurduğumuz yer Edirne. Burada olmaz çok güzel." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği Başkanı Gani Şekerci, akademisyenler, öğrenciler ve müzikseverler katıldı.