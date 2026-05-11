KOÜ Bahar Şenliklerinde Tahta Araba Yarışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KOÜ Bahar Şenliklerinde Tahta Araba Yarışı

11.05.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Red Bull Formulaz Kampüs' etkinliğinde heyecan dolu yarışlar yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bahar şenlikleri kapsamında tahta araba yarışı "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği düzenlendi.

Üniversitedeki 12 kulübün tasarladığı tahta arabalar, Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı etkinlik alanına getirildi. Burada ekipler, son kontrollerini ve hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Olası kazalara karşı pistin bazı bölümlerine saman balyaları konuldu, yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı.

Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği parkuru ilk sırada tamamlayan sürücü ve kulüp üyeleri sevinç yaşadı.

KOÜ Yeni Nesil Ebeler Kulübü Başkanı ve tahta araba sürücüsü Merve Köklü, AA muhabirine, güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, bunun için üniversite yönetimine ve Red Bull ekibine teşekkür etti.

Tahta araba kullanarak, daha önce deneyimlemediği bir macera yaşadığını dile getiren Köklü, "Etkinlik heyecanlı geçiyor. Az önce yarıştım, her ne kadar birinci olamasam da tasarımda birinci olduğumuzu düşünüyorum. Bahar şenlikleri, sınav haftası öncesi bizlere moral oldu çünkü hem araba tasarımı yaparken hem de boyama yaparken çok eğlendik. Hayatımda ilk defa tahta arabayla yarışmaya katıldım." ifadesini kullandı.

KOÜ Racing Kulübü Üyesi ve tahta araba sürücüsü Umut Al da etkinliği beğendiklerini vurgulayarak, "Bahar şenlikleri, sınav haftasının verdiği stresi üzerimizden atmamıza vesile oluyor. Ekip arkadaşlarımızla farklı ve güzel bir deneyim yaşadık." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat KOÜ Bahar Şenliklerinde Tahta Araba Yarışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:25:31. #7.13#
SON DAKİKA: KOÜ Bahar Şenliklerinde Tahta Araba Yarışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.