Köylerde Ahşap Oyuncak Atölyesi

Gaziantep'te yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ahşap oyuncak yapımı sanatçısı Abdülkadir Şen, atölyeye dönüştürdüğü karavanıyla köy köy gezerek çocuklara oyuncak yapımını öğretiyor.

Babası sayesinde çocukluk döneminde ahşap oyuncaklara ilgi duymaya başlayan 49 yaşındaki Şen, zamanla bu sanatı hobi haline getirdi.

Şen, gençlik yıllarında da evindeki üretim atölyesinde hobisini devam ettirdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra bunu profesyonel meslek haline getirmek isteyen Şen, çevresindeki çocuklara sanatını öğretmeye başladı.

Şen, 2022'de Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçı tanıtım kartı almaya hak kazandı.

Satın aldığı karavanı atölyeye dönüştüren ve köy köy gezerek çocuklara ahşap oyuncak yapımını öğreten Şen, mesleğini hem gelecek kuşaklara aktarıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Abdülkadir Şen, AA muhabirine, küçük yaşlarda çizimini yaptığı oyuncakları şimdi ahşaptan ürettiğini söyledi.

Karavanıyla birçok köy ve şehre giderek farklı insanları tanıma fırsatı yakaladığını belirten Şen, şöyle konuştu:

"Şehir merkezinde yaşayan çocuklar belki bu tarz şeylere ulaşabiliyor. Karavanla başlamanın sebebi biraz daha ücra köşelerdeki köy ve kırsala bunu götürmekti. Bu işlem çocuklarla yaptıktan sonra da zaman alıyor ve konaklamam gerekiyor. Ayrıca bizimki bir boyama atölyesi, bir yapım atölyesi olduğu için çocuklara yönelik eşyalarımız ve kendi tasarladığım makinelerim var. Bundan dolayı oralara da ulaşabilmek için yaklaşık 2 yıldır karavanla devam ediyorum."

Şen, çevresindeki insanların da kendisine destek verdiğini ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

"Dijital çağda geleneksel ürünleri çocuklara aktarmayı hedefliyorum"

Çocukların dijital dünyadan uzak durması için bu tarz sanatlara katılması gerektiğini anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Çocuklar artık evlere kapalı büyüyor, ben de geçmişimizdeki temel marangozluk becerileriyle bir şeyler yapmaya, özellikle çocukların hayal ettiğini tasarlamasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir çocuk geliyor 'Bu arabayı çizmek istiyorum.' diyor. Aslında o araba hiçbirimizin hayal ettiği bir araba değil. Çiziyor ve biz beraber burada onu yapıyoruz. Biz çocukları çok sınırlandırıyoruz. Çocukların hayal güçleri aslında o kadar geniş ki, çok farklı şeyler düşünebiliyorlar."

Şen, mesleğini geleneksel makine ve yöntemlerle sürdürdüğünü dile getirdi.

Dijital çağda geleneksel ürünleri çocuklara aktarmayı hedeflediğini söyleyen Şen, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ulaşabildiğim her yere gitmek istiyorum. Bizim hem üretim atölyemiz hem de çocukları ağırladığımız bir yer var ama ben gezerek çalışmayı daha çok seviyorum. Hem geziyorum hem farklı çocuklara ulaşıyorum. Köy çocuğu diye 'Ağaç görüyor, zaten doğadalar.' diye düşünebiliriz ama onlar için ahşap oyuncak yapmak inanın çok farklı."