Kozan 'cere'leri gelecek nesillere miras kalacak
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatı olan ve bölgede 'cere' olarak isimlendirilen toprak kaplar, mesleğin son ustası Ali Cereci ve seramik sanatçısı Nermin Elmalı tarafından yeniden üretime kazandırılacak.
Kozan Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Kültür Sanat Evi'nde Kozan'ın unutulan el sanatı cerecilik, son ustası Ali Cereci ve seramik sanatçısı Nermin Elmalı tarafından kadınlara öğretilecek. Kursla kadınlar hem meslek sahibi olacaklar hem de unutulan el sanatı yeniden üretime kazandırılarak Kozan'da markalaşacak.
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan cerelerinin büyük bir kültürel miras olduğunu ifade ederek, "Seramik sanatçımız Nermin Hanım, Kozan kültürünü gelecek nesillere aktaracak, hem sanatın yaşaması hem de kadınlara ekonomik gelir olması açısından güzel bir projeye öncülük etti. Kültür Sanat Evi'nde sanatçılarımız ilçemizin kültürünü gelecek nesillere aktararak, üretecek" dedi.
"Kadınlar üreterek kazanacak"
Seramik sanatçısı Nermin Elmalı, "Kozanlı bir seramik sanatçısı olarak memleketime katkı sağlamak benim için çok önemli. Yok olan bir kültür mirasını gelecek nesillere taşımak gurur verici. Bu yolu bize açan Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan Bey'e çok teşekkür ederim. Burada zaman sınırı olmadan bu sanatı öğrenmek isteyen herkes cere üretebilecek. Kadınlarımız burada öğrendikleri sanatı hem geleceğe taşıyacak hem de ev ekonomilerine katkı sunabilecek. Bir alan açalım ve Kozanlı kadınların bir B planı olsun istiyorum" diye konuştu.
"Atalarından emanet kalan son usta"
Atalarından kendine miras kalan el sanatını gelecek nesillere aktarmak için çabalayacağını kaydeden Ali Cereci, "Ailemden tek ben kaldım. Cere tarihimizde eskiden buzdolabı yokken kullanılan, soğuk tutan, yemek yapılan sağlıklı bir çamurdan üretilen küpler, güveçler. Bunu yeniden üreterek, gelecek nesillere aktarmak bizler için gurur verici" dedi.
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