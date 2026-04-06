Kozan'da Avcı Köpeği Yarışması Düzenlendi
Kozan'da Avcı Köpeği Yarışması Düzenlendi

06.04.2026 11:58
Kozan'da düzenlenen avcı köpeği yarışması, köpeklerin performansları ile şenlik havasında geçti.

Adana'nın Kozan ilçesinde "Avcı Köpeği ve Irk Standartları Yarışması" düzenlendi.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği tarafından Kozan Belediyesi işbirliğiyle organize edilen yarışma, Dikilitaş Mahallesi'nde yapıldı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan av köpeklerinin performansı, itaat düzeyi ve ırk standartlarına uygunluğunu gözlemledi.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve ödülleri verildi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, gazetecilere, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin şenlik havasında geçtiğini dile getiren Atlı, "Kozan, tüm sosyal etkinliklerin içerisinde olmaya devam ediyor. Kozan'daki köpek severler, Türkiye çapındaki bir organizasyonu ilçemize getirdiler. Biz de halkımızın istediği noktada elimizden geldiğince destek verdik." dedi.

Pointer Köpeği Irkı Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Levent Durukan da köpek ırklarının geliştirilmesi, tanıtımı ve korunmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Bu sene yaptığımız etkinliklerin en büyüklerinden biri de bu oldu. Böyle bir olanak sağlandığı için belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikleri yasalara uygun şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kozan, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Advertisement
