KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor - Son Dakika

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Malezya'da geleneksel ramazan pazarları, Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi kısıtlamaların yaşandığı 2 yıl sonrası sokakları renklendirmeye devam ediyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un merkezindeki Bukit Bintang ramazan pazarı, yan yana dizilmiş yüzlerce yemek standıyla yerel halk ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Malezyalıların vazgeçilmez gelenekleri arasında gösterilen ramazan pazarları, 1 Nisan'da ülkenin yabancı ziyaretçilere açılması ve birçok salgın kısıtlamasının kaldırılmasıyla özellikle turistlerin başlıca ziyaret alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yüzlerce yiyecek ve içecek stantlarındaki usta aşçılar, ziyaretçileri sadece geleneksel Malezya yemekleriyle değil, Güneydoğu Asya lezzetleri, Orta Doğu ve hatta Batı mutfağından tatlarla buluşturuyor.

Pazardaki stant sahipleri, hava sıcaklığının düştüğü ikindi vaktine doğru stantlarını açmayı tercih ederken iftara hazırlık yapmak isteyen ziyaretçiler, iftardan bir saat kadar önce Bukit Bintang meydanına peşi sıra kurulmuş yiyecek ve içecek stantlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

İftarını sıcak ve nemli havaya rağmen Kuala Lumpur sokaklarında yapmayı tercih eden Müslümanlar, iftar saati yaklaştıkça buzlu tropikal meyve suları başta olmak üzere geleneksel şerbet stantlarının önünde bekliyor.

Malezya'nın kuzey bölgesinde düğün yemeği olarak dağıtılan "Nasi Hujan Panas", ramazan pazarlarında ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yemekler arasında bulunuyor.

Ramazan pazarlarında yerel yemeklerin yanı sıra özellikle Filipinler, Tayland yemekleri ve Suriye tatlıları ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yiyecekler arasında yerini alıyor.

AA muhabirine konuşan stant sahipleri, birçok Kovid-19 tedbirinin kaldırılmasıyla geçen yıllara kıyasla satışlarda ciddi artış görüldüğünü ancak şehrin hala salgın öncesi dönemdeki canlılığına ulaşamadığını söyledi.

Ramazan pazarlarında sosyal mesafe tedbirleri hafifletilmesine rağmen, pazara girişte Kovid-19 risk durumunun tespiti ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Pazar alanlarında bekleyen üniformalı askerler, giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin Kovid-19 durumunu kontrol ediyor.

Malezya'da her sene kurulan ramazan pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkede uygulanan ağır tedbirler nedeniyle 2020'de ilk defa yasaklanmış, geçen sene de sadece sınırlı sayıda ziyaretçinin tek seferde pazarlara girişine izin verilmişti.