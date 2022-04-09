KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor - Son Dakika
Üye Girişi

KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor

09.04.2022 13:19

Malezya'da geleneksel ramazan pazarları, Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi kısıtlamaların yaşandığı 2 yıl sonrası sokakları renklendirmeye devam ediyor.

Malezya'da geleneksel ramazan pazarları, Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi kısıtlamaların yaşandığı 2 yıl sonrası sokakları renklendirmeye devam ediyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un merkezindeki Bukit Bintang ramazan pazarı, yan yana dizilmiş yüzlerce yemek standıyla yerel halk ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Malezyalıların vazgeçilmez gelenekleri arasında gösterilen ramazan pazarları, 1 Nisan'da ülkenin yabancı ziyaretçilere açılması ve birçok salgın kısıtlamasının kaldırılmasıyla özellikle turistlerin başlıca ziyaret alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yüzlerce yiyecek ve içecek stantlarındaki usta aşçılar, ziyaretçileri sadece geleneksel Malezya yemekleriyle değil, Güneydoğu Asya lezzetleri, Orta Doğu ve hatta Batı mutfağından tatlarla buluşturuyor.

Pazardaki stant sahipleri, hava sıcaklığının düştüğü ikindi vaktine doğru stantlarını açmayı tercih ederken iftara hazırlık yapmak isteyen ziyaretçiler, iftardan bir saat kadar önce Bukit Bintang meydanına peşi sıra kurulmuş yiyecek ve içecek stantlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

İftarını sıcak ve nemli havaya rağmen Kuala Lumpur sokaklarında yapmayı tercih eden Müslümanlar, iftar saati yaklaştıkça buzlu tropikal meyve suları başta olmak üzere geleneksel şerbet stantlarının önünde bekliyor.

Malezya'nın kuzey bölgesinde düğün yemeği olarak dağıtılan "Nasi Hujan Panas", ramazan pazarlarında ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yemekler arasında bulunuyor.

Ramazan pazarlarında yerel yemeklerin yanı sıra özellikle Filipinler, Tayland yemekleri ve Suriye tatlıları ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yiyecekler arasında yerini alıyor.

AA muhabirine konuşan stant sahipleri, birçok Kovid-19 tedbirinin kaldırılmasıyla geçen yıllara kıyasla satışlarda ciddi artış görüldüğünü ancak şehrin hala salgın öncesi dönemdeki canlılığına ulaşamadığını söyledi.

Ramazan pazarlarında sosyal mesafe tedbirleri hafifletilmesine rağmen, pazara girişte Kovid-19 risk durumunun tespiti ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Pazar alanlarında bekleyen üniformalı askerler, giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin Kovid-19 durumunu kontrol ediyor.

Malezya'da her sene kurulan ramazan pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkede uygulanan ağır tedbirler nedeniyle 2020'de ilk defa yasaklanmış, geçen sene de sadece sınırlı sayıda ziyaretçinin tek seferde pazarlara girişine izin verilmişti.

KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor

YORUMLAR
500

Kuala Lumpur, Malezya, Bintang, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Kız kavgaları hız kesmiyor: Bu kez yer Bursa, iki kız parkta tartıştıkları hemcinslerini tekme tokat dövdü
13:19 Zaman ikisine de yaramamış: Sneijder ve Kairus bildiğiniz gibi değil
13:10 Mansur Yavaş'ın adaylığı sorulan Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynı: 6'lı masa kırmızı çizgimiz, birlikte karar vereceğiz!
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:31:43. #1.11#
SON DAKİKA: KUALA LUMPUR - Malezya'da ramazan pazarları, pandemi sonrası dönemde sokaklara renk katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement