Kültür Sanat

Küçük öğrenciler, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarıyla tanıştı

Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatı gelecek nesillere aktarılıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla öğrenciler, cere, küp ve çömlek yaptı. Öğrenciler, seramik sanatçısı Nermin Elmalı önderliğinde cere ve küp yaparak çamuru sanata dönüştürdü.

Kozan Belediyesi tarafından seramik sanatçısı Nermin Elmalı ile birlikte ilçeye kazandırılan sanat atölyesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatları genç nesillere öğretiliyor. Durmuşlu İlkokulu ve Şehit Serkan Ağca 100. Yıl İlkokulu öğrencileri de sanat atölyesini ziyaret ederek çamuru sanata dönüştürerek isimlerinin yer aldığı çalışmalar yaptı.

Seramik sanatçısı Nermin Elmalı, unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade ederek, "İlçemizde unutulmaya yüz tutan bu sanatı Kozan Belediyemizin destekleri ile önce kültür sanat atölyemizi ilçeye kazandırdık. Ardından şimdi geleceğimiz olan çocuklara aktarıyoruz. Köy okullarındaki öğrencilerimiz ve sanatla tanışmayan öğrencimiz kalmasın istiyoruz. Hem sanat ile çocukları buluşturmak hem de gelecek nesillere ışık olmak adına öğrencilerimizle buluşuyoruz" dedi.

Öğrenciler çamurdan küp, vazo tabak ve birçok çalışmayı öğretmenleri ile birlikte yaparken çok mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrencilerden Arif Ege Yüceli, sanatı çok sevdiğini ifade ederek, keyifli bir vakit geçirdiğini ifade etti.

Çamurun kendisini çok mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Arife Arıkan, çok sevinçli olduğunu kaydetti.

İleride sanatçı olmak istediğini söyleyen Yavuz Altınöz ise annesine hediyeler yapmak istediğini söyledi.