Kula'da ertelenen fener alayı ve yaren gösterileri 103. yıl coşkusuyla yapıldı - Son Dakika
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Kula'da ertelenen fener alayı ve yaren gösterileri 103. yıl coşkusuyla yapıldı

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Kula\'da ertelenen fener alayı ve yaren gösterileri 103. yıl coşkusuyla yapıldı
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Manisa'nın Kula ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında olumsuz hava nedeniyle ertelenen fener alayı ve yaren gösterileri yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte bando eşliğinde bayraklarla yürüyüş düzenlendi, meydanda Harmandalı ve Aydın Zeybeği gösterileri izlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı ve yaren gösterileri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılması planlanan fener alayı ve yaren gösterileri, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmesinin ardından gerçekleştirildi. Kutlamalar, saat 19.23'te Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan fener alayı yürüyüşüyle başladı. Selim-Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler, Kula yarenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde "Cumhuriyet Bizim" sloganları atarak fener alayına eşlik etti. Bando takımının marşlarıyla devam eden yürüyüşte, Türk bayraklarıyla oluşturulan kortej renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir araya gelen vatandaşlar, yürüyüş boyunca bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Fener alayının ardından kutlamalar, Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen gösterilerle devam etti. Meydanda toplanan vatandaşlar, Kula'nın kültürel mirasını yansıtan halk oyunlarını ilgiyle takip etti. Program kapsamında Kula'da faaliyet gösteren yaren ekipleri tarafından "Harmandalı" ve "Aydın Zeybeği" gösterileri sahnelendi. Geleneksel ezgiler eşliğinde sergilenen gösteriler, meydanı dolduran vatandaşlardan alkış aldı. Yaren ekiplerinin performanslarıyla devam eden programda, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kültürel etkinliklerle taçlandı.

Kula'da düzenlenen etkinliklere Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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