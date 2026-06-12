Kültepe Kazıları 78. Yılında Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kültepe Kazıları 78. Yılında Başlıyor

Kültepe Kazıları 78. Yılında Başlıyor
12.06.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'ndeki kazılar, 6 bin yıl öncesine ait bulgular için yeniden başlıyor.

Kayseri tarihini 6 bin yıl öncesine dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 78. yıl kazıları önümüzdeki hafta başlayacak.

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan ve 78 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Ön Asya'da bu kadar uzun süreli bir kazı olmadığını ifade eden Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yılki kazılarda Asurlu tüccarların geldikleri döneme ait bölgelerde kazmaya devam edeceklerini kaydetti. Prof. Dr. Kulakoğlu, "1948 yılında başlayan kazıların gerçekten 78. yılına geldik. Kesintisiz olarak sürdürülen bir kazı bu. Ön Asya'da ya da bu bölgede böyle uzun süreli, soluklu bir kazı yok. Aşağı yukarı diğer arkeolojik çalışmalar 1890'lı yıllarda başlamıştır ama hep kesintiye uğrayarak bir dönem kazılmıştır, bir dönem durmuştur. Kültepe o anlamda diğerlerinden ayrılıyor ve aynı ekip tarafından yapılan bir kazı bu. Sadece kesintisiz olması, 78 yıl olması değil, aynı zamanda Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildiği için de ayrı bir özelliği var. Bu seneki kazılar önümüzdeki hafta başlayacak. Biz yine mümkün olduğu kadar yıl sonuna kadar çalışmayı planlıyoruz. Tabii ki uygun hava şartlarına bağlı olarak bu arazi çalışmaları yürütülecek ama asıl çalışmalar bildiğiniz gibi sadece arazi değil, aynı zamanda ofis çalışmaları ile tamamlanıyor. Şimdi böyle bir çalışma temposu içinde biz yine hedef olarak açıkçası bu Asurlu tüccarların Anadolu'ya yazıyı tanıttığını biliyoruz. 4 bin yıl önce ilk kez yazıyı tanıttılar ve Anadolu insanı da burada okumayı yazmayı ilk kez öğrendi. Bu dönem bizim için halen ilginç bir dönem, halen bizim çalışmalarımız aslında ağırlıklı olarak bu dönem üzerinde devam ediyor. Karum'da ve Tepe'de Asurlu tüccarların geldikleri döneme ait tabakalarda kazmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültepe Kazıları 78. Yılında Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
13:22
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
10:53
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Kültepe Kazıları 78. Yılında Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.