Kültür Üniversitesi yeni sanat sezonunda kapılarını açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür Üniversitesi yeni sanat sezonunda kapılarını açıyor

18.10.2022 09:51
Kültür Üniversitesi yeni sanat sezonunda kapılarını açıyor

Kültür Üniversitesi 2022-2023 sanat sezonu programını yayınladı.

Kültür Üniversitesi 2022-2023 sanat sezonu programını yayınladı. Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde ve Resim Galerisi İKÜSAG'da yıl boyu düzenlenecek etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

3 Kasım Perşembe akşamı Cihan Mürtezaoğlu ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan  Akıngüç Sahnesi Şubat ayında Fazıl Say dinletisi, Nisan ayında ise Borusan Quartet ile müzikseverlere ulaşacak. Yıl boyunca seçkin tiyatro oyunları için de perdelerini açacak olan Oditoryumun programında Sumru Yavrucuk Shirley Valentine, Engin Hepileri ve Defne Kayalar Anne, Ediz Hun ve Savaş Özdural On Kişiydiler, Nezaket Erden'in Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyunları yer alıyor. Müzik ve tiyatro dallarında mayıs ayına kadar farklı eserlere ev sahipliği yapacak Oditoryumun tam programına üniversitenin web sitesinden ulaşılabiliyor.

SANAT SEZONUNUN AÇILIŞI CİHAT BURAK ARŞİV SERGİLERİ İLE GERÇEKLEŞECEK

Üniversite, Ataköy Yerleşkesinde bulunan sanat galerisinin sezon açılışını ise  Türk ressam, mimar, yazar ve seramikçi Cihat Burak arşiv sergileri ile yapacak. 7 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olan serginin Küratörlüğünü Eda Dindar Sergi Tasarımını ise Sevim Karaalioğlu yapacak.


YORUMLAR
500
İSTANBUL-'ULUSLARARASI ASTRONOMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ İSTANBUL-'ULUSLARARASI ASTRONOMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kaynak: DHA

Kültür Üniversitesi, Fazıl Say, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür Üniversitesi yeni sanat sezonunda kapılarını açıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:31 Olimpiyat elemelerine başörtüsüz çıkan İranlı kadın sporcunun ortadan kaybolduğu belirtildi
15:26 Enerji Bakanı Dönmez: 41 işçimizin hayatını kaybettiği maden ocağında ağustosta yapılan denetimde sorun tespit edilmedi
15:25 Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı
15:14 17 yaşındaki saldırganın tacizine uğrayan 45 yaşındaki kadın o anları ağlayarak anlattı
15:12 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur" sözlerine yanıt verdi: Seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini de ben alıyorum
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 16:48:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür Üniversitesi yeni sanat sezonunda kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement