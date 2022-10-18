Kültür Üniversitesi yeni sanat sezonunda kapılarını açıyor

Kültür Üniversitesi 2022-2023 sanat sezonu programını yayınladı. Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde ve Resim Galerisi İKÜSAG'da yıl boyu düzenlenecek etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

3 Kasım Perşembe akşamı Cihan Mürtezaoğlu ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Akıngüç Sahnesi Şubat ayında Fazıl Say dinletisi, Nisan ayında ise Borusan Quartet ile müzikseverlere ulaşacak. Yıl boyunca seçkin tiyatro oyunları için de perdelerini açacak olan Oditoryumun programında Sumru Yavrucuk Shirley Valentine, Engin Hepileri ve Defne Kayalar Anne, Ediz Hun ve Savaş Özdural On Kişiydiler, Nezaket Erden'in Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyunları yer alıyor. Müzik ve tiyatro dallarında mayıs ayına kadar farklı eserlere ev sahipliği yapacak Oditoryumun tam programına üniversitenin web sitesinden ulaşılabiliyor.

SANAT SEZONUNUN AÇILIŞI CİHAT BURAK ARŞİV SERGİLERİ İLE GERÇEKLEŞECEK

Üniversite, Ataköy Yerleşkesinde bulunan sanat galerisinin sezon açılışını ise Türk ressam, mimar, yazar ve seramikçi Cihat Burak arşiv sergileri ile yapacak. 7 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olan serginin Küratörlüğünü Eda Dindar Sergi Tasarımını ise Sevim Karaalioğlu yapacak.