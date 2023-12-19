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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: 2023'e kadar kütüphane sayısı 1289'a ulaştı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: 2023'e kadar kütüphane sayısı 1289'a ulaştı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2023 yılında bakanlığa bağlı hizmet veren kütüphane sayısının 1289'a ulaştığını belirtti. Son 5 yılda 236 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup 68 halk kütüphanesini iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: 2023\'e kadar kütüphane sayısı 1289\'a ulaştı
19.12.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:17
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2023 yılında bakanlığa bağlı hizmet veren kütüphane sayısının 1289'a ulaştığını belirterek, "Son 5 yılda 236 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup 68 halk kütüphanesini iyileştirme çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Yazgı, Eskisaray Mahallesi'nde kütüphane olarak hizmet verecek 1861 yılında yapılan Yahya Peygamber Kilisesi'nin açılışında, kütüphanelerin, toplulukların kültürel, toplumsal ve entelektüel yaşam tarzlarını oluşturduğunu söyledi.

Kütüphaneleri sadece bilgi kaynaklarını koruyan yapılar olarak görmediklerini belirten Yazgı, "2023 yılında bakanlığımıza bağlı hizmet veren kütüphane sayısı 1289'a ulaştı. Son 5 yılda 236 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup 68 halk kütüphanesini iyileştirme çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

Yazgı, yeni kütüphaneler hizmete sunmak için çalıştıklarını, AVM'lerde, garlarda, havaalanlarında birçok kütüphane yaptıklarını dile getirdi.

Kütüphaneciliğin kendini geliştirdiğine değinen Yazgı, Yahya Peygamber Kilisesi'ndeki gibi yapıların korunması ve gençlere rahat çalışma imkanlarını sağlayacak ortamlar oluşturmanın ana görevleri olduğunu vurguladı.

Vali Cahit Çelik de kütüphanelerin artık bilişsel ve sanatsal atölyeleriyle, okuma saatleri, kitap kulüpleri, klasik müzik konserleri, drama çalışmaları, ev kadınlarına yönelik etkinlikleriyle her konuda varlığını ispat ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, halk kütüphanelerinin yanı sıra bebek ve çocuk kütüphaneleri, ihtisas kütüphaneleri, AVM, gar ve havalimanı kütüphanelerini de kurarak kullanıcı hizmet ve çeşitliliğini daha üst noktaya çıkarmıştır. İlimizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet veren 14 halk kütüphanemiz ve gezici kütüphanemiz bulunmaktadır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Niğde Kale 100. Yıl Halk Kütüphanemizin hizmete girmesiyle kütüphane sayımız 15'e yükselecektir."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kilisenin mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu ve yaklaşık 100 yıldır boş durduğunu aktardı.

Kilisenin hızlı şekilde restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldüğünü anlatan Özdemir, "Kültür olmazsa olmaz. Kütüphanelerimiz, kitap olmazsa olmaz. İnşallah şehrimize kısa zamanda 8 kütüphaneyi kazandırmış olacağız. Bunlardan bir tanesi anne bebek kütüphanesi olacak." dedi.

Konuşmaların ardından, yaklaşık 19 bin 500 kitap kapasiteli ve aynı anda 116 okuyucunun yararlanabileceği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Yazgı, Çelik ve beraberindekiler kütüphaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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