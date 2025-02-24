Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılış programına katıldı.

24.02.2025 23:09
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılış programına katıldı. Ersoy, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük rol oynayan Anadolu Selçuklu Devleti'nin varlığını sürdürmesini sağlayan tüm ecdadı saygıyla, hürmetle yad ederken Bizans'la mücadele eden, Haçlı seferlerine karşı siyasi ve askeri gücünü koruyarak sancağı yere düşürmeyen şehitleri rahmet andı. Bugün milletin evinde Millet Kütüphanesi'nde açılışını gerçekleştirdikleri Anadolu Selçuklu Sergisi'nin tarihe, kültüre ve medeniyete olan hürmetin bir nişanesi olduğunu belirten Ersoy, "Bu sergi, en zor şartlarda dimdik ayakta duran, büyük kahramanlık destanlarını yazan atalarımızın bilgisini, inancını, ait olduğu medeniyetten aldığı ilhamı bugüne taşıma azmimizin bir göstergesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir yandan hem kendi sınırlarımızda hem de dünyanın dört bir yanında inşa edilen medeniyetimize ait eserleri ihmal etmeden ve ayağa kaldırırken, diğer yandan bu medeniyeti en doğru şekilde bugüne konuşturmak adına da sanatın ilham verici gücünden yararlanıyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk ve anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye, tarihimizi konuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sergi hakkında bilgiler veren Ersoy, "Sergimiz, Anadolu Selçuklu mirasını sekiz bölüm altında incelemektedir. Egemenlik, Güç ve Hakimiyet, Eğitim Hayatı, Tasavvuf, Ticari Hayat, Çinicilik, Takılar ve Mimari Sanat başlıklarının altında çok özel eserler sergide yer almaktadır. 12'nci yüzyılın sonlarından kalma nadir bir Kur'an-ı Kerim, kabartma yazılar ve motiflerle süslü ceviz ağacından yapılmış siyah renkli rahle, Şems-i Tebrizi'den izler taşıyan serpuş ve yine Hz. Mevlana'ya atfedilen bir hırka, Muhiddin Arabi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Fütuhatül Mekkiyye dikkat çeken eserlerden bazılarıdır. Anadolu Selçukluları Sergisi'nin, ziyaretçilerimize bu köklü devletin siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütünlüklü bir şekilde görme imkanı sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ersoy, serginin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, Kayseri ve Konya Büyükşehir belediyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekibine teşekkür etti.

Anadolu Selçuklu Sergisi, Anadolu Selçuklu mirasını sekiz farklı başlık altında ele alarak, dönemin siyasi, kültürel ve sanatsal zenginliklerini gözler önüne serecek. Sergide, 12. yüzyıldan kalma nadir bir Kur'an-ı Kerim, Şems-i Tebrizi'den izler taşıyan serpuş, Hz. Mevlana'ya atfedilen bir hırka ve Muhiddin Arabi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Fütuhatül Mekkiyye gibi kıymetli eserler sergilenecek.

Kaynak: İHA

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