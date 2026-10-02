Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, THY ile turizm ve uçuş kapasitesini görüştü - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, THY ile turizm ve uçuş kapasitesini görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, THY ile turizm ve uçuş kapasitesini görüştü
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede turizm iş birliği, tanıtım çalışmaları, uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesi ve yeni destinasyonlar ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk ile bir araya geldi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kabulde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de yer aldı. Bakan Ersoy, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin turizmdeki yükselişini destekleyecek iş birliği imkanlarını, hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarını ve ülkeye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımları ele aldıklarını bildirdi. Bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkisinin de görüşüldüğünü belirten Bakan Ersoy, THY'nin dünyadaki uçuş ağları ile Türkiye'ye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Uçuş ağları ile turizme katkılar sağlanacak

Türkiye'nin kültür ve turizm zenginliğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması, görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ayrıca THY'nin uçuş ağı ile hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarının Türkiye turizmine sağlayacağı katkıların da ele alındığı belirtildi.

"Turizmi yılın tamamına yaymak için kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Turizmi yılın tamamına ve Türkiye'nin dört bir yanına yayacaklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bölgemizde yaşanan gelişmelerin hava ulaşımına etkileri çerçevesinde, uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesini ve yeni destinasyonların uçuş ağına kazandırılması üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Turizmi yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yaymak için kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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