Sivas'ta düzenlenen konserde Anadolu türküleri seslendirildi - Son Dakika
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Sivas'ta düzenlenen konserde Anadolu türküleri seslendirildi

01.10.2022 09:52
Sivas'ta düzenlenen konserde Anadolu türküleri seslendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Sazımız Sözümüz" adlı konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Sazımız Sözümüz" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde ses sanatçıları Asım Temiz, Sinan Ünalmışer ve Sait Döşkaya sahne aldı.

Koro şefi Fikret Ayyıldız yönetiminde başta Sivas yöresi olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküler seslendiren sanatçılar, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

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Kaynak: AA

Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta düzenlenen konserde Anadolu türküleri seslendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta düzenlenen konserde Anadolu türküleri seslendirildi - Son Dakika
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