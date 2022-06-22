Kültür ve Turizm Bakanlığınca 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verildi

22.06.2022 14:31
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu bu yılki ilk toplantılarını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan kurul toplantısında, 290 usta "sanatçı tanıtma kartı" almaya hak kazandı.

Akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan Değerlendirme Kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, aşıklık geleneğinden halk şairliğine kadar birçok alanda 500'ye yakın başvuruyu değerlendirdi.

Kurul değerlendirmeler sonucunda, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, ilgili alanlarda geleneksel ve tarihi bilgiye sahip olan ve sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verilmesini ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmesini kararlaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi'ne kayıtlı miras taşıyıcısı sayısı böylelikle toplam 5 bin 270'e yükseldi.

"Adeta bir kültür elçisi..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, sanatçı tanıtma kartına sahip kişilerin, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, fuar ve festival gibi kültürel etkinliklere gönderilerek desteklendiğini, böylelikle de miras taşıyıcılarının adeta bir kültür elçisi olarak ülkenin kültürel diplomasisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Ayrıca kart sahibi miras taşıyıcılarının bakanlık tarafından farklı kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği destekleme projelerinden de yararlanmalarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildiren İbiş, şöyle devam etti:

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kültürel miraslarımızın genç kuşaklar tarafından daha derin bir şekilde algılanmasına ve ülkemizin sahip olduğu kadim kültürel değerlerin yurt içinde ve yurt dışında daha çok tanınmasına vesile oluyor; ülkemizin kültür ekonomisinin ve kültürel diplomasimizin gelişmesine de ayrı bir katkı sunuyoruz."

2022 yılı Mayıs/Haziran Dönemi Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu sonuçlarına "https://aregem.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşılabilecek.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı Son dakika haberi: Van'da zincirleme kaza: 7 yaralı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, motosikletli kuryelerin sorunlarını TBMM'ye taşıyacak Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, motosikletli kuryelerin sorunlarını TBMM'ye taşıyacak Açıklaması
Kaynak: AA

Araştırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığınca 290 ustaya 'sanatçı tanıtma kartı' verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığınca 290 ustaya "sanatçı tanıtma kartı" verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement