Kültür Yolu Festivali'ne 672 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Kültür Yolu Festivali'ne 672 Bin Ziyaretçi

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Malatya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 672 bin ziyaretçi ile başarıyla gerçekleşti.

Malatya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 672 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilen konser ve çeşitli etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu kaydetti.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"8-16 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından düzenlenen, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda gerçekleşen Kültür Yolu Festivali kapsamında, konserlerimize yaklaşık 600 bin, gastronomi dünyası etkinliklerimize ise 72 bin kişi katıldı. Festivalimizi huzur ve güven içerisinde, herhangi bir asayiş olayı yaşanmadan tamamladık."

Kaynak: AA

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